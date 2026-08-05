Efemérides de hoy 5 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 5 de agosto?

El 5 de agosto de 2019, tiene lugar la primera huelga general celebrada en 52 años en Hong Kong. La protesta se convocó como parte del movimiento contrario al proyecto de ley de extradición a la China continental presentada por el Gobierno de Carrie Lam. Durante la jornada, los manifestantes realizaron bloqueos de infraestructuras y se enfrentaron a las fuerzas policiales; los antidisturbios lanzaban gas lacrimógeno ante la enfurecida multitud, que trataba de contener los botes del químico rociándolas con botellas de agua y tapándolas con conos.

La huelga se organizó de forma descentralizada a través de plataformas digitales, logrando la adhesión de comités de trabajadores de más de 20 sectores económicos diferentes, lo que paralizó el transporte público y la aviación civil. En total, 148 personas fueron arrestadas por las autoridades policiales durante las 24 horas de la movilización.

Un 5 de agosto, pero de 2021, Leo Messi abandona el F.C. Barcelona tras 21 años en el club blaugrana, el fin de una época en La Liga de fútbol española. La salida de Messi no se debió a un desacuerdo entre el club y el futbolista, sino a la mala situación económica por la que pasaba el Barça, contaban con una deuda auditada de más de 1.350 millones de euros. A pesar de que el argentino aceptó una reducción del 50% de su sueldo, el límite salarial con el que contaba el Barcelona imposibilitaba el acuerdo. Los culés publicarían un comunicado confirmando el hecho: Messi abandonaba el Barça. Tres días después, el astro argentino se despediría de su afición.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 5 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 5 de agosto?

1498.- En su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.

1666.- Fundación de la Academia de Ciencias francesa, obra de Colbert.

1775.- Por primera vez entra un barco en la bahía de San Francisco de California, el "San Carlos", capitaneado por Juan Manuel de Ayala.

1824.- Real cédula que prohíbe en España las congregaciones de masones, comuneros y otras sociedades secretas.

1884.- Se coloca la primera piedra de la Estatua de la Libertad en la isla de Bedloe (Nueva York).

1889.- Inauguración en París del Gran Anfiteatro de la Universidad de La Sorbona, declarado monumento histórico en 1975.

1961.- Un incendio destruye la plaza de toros de Bilbao.

1979.- Mauritania renuncia al Sáhara y reconoce al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui.

2003.- La Iglesia Episcopaliana de EE. UU. ratifica la designación del reverendo Gene Robinson como nuevo obispo del estado de Nuevo Hampshire, el primero declarado homosexual.

2014.- Una jueza argentina confirma que un desaparecido durante la dictadura militar es nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

2024.- En Bangladés, la primera ministra, Sheikh Hasina, renuncia y huye a la India tras las revueltas que se iniciaron el 19 de julio y que se han cobrado más de 300 muertos.

¿Quién nació el 5 de agosto?

1850.- Guy de Maupassant, escritor francés.

1906.- John Huston, cineasta estadounidense.

1911.- Robert Taylor, actor estadounidense.

1930.- Neil Armstrong, astronauta estadounidense.

1940.- Raimón Obiols, político socialista catalán.

1942.- Sergio Ramírez, político y escritor nicaragüense.

1968.- Marine Le Pen, política francesa.

¿Quién murió el 5 de agosto?

1895.- Friedrich Engels, filósofo y sociólogo alemán.

1955.- Carmen Miranda, actriz y cantante brasileña.

1962.- Marilyn Monroe, actriz estadounidense.

1984.- Richard Burton, actor británico.

2006.- Ángel de Andrés, actor.

2016.- Carme Lluch Bofarull, soprano española.

2023.- Hélène Carrère d'Encausse, escritora francesa.

¿Qué se celebra el 5 de agosto?

Hoy, 5 de agosto, se celebra el Día Mundial del Semáforo.

Horóscopo del 5 de agosto

Los nacidos el 5 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto, se celebran san Memmio de Chalons, Nuestra Señora de las Nieves y Nuestra Señora de la Seo.