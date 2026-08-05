Noticias de hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

La crisis migratoria, el avance del incendio en Grecia o la reacción del Gobierno, entre las noticias más destacadas de este miércoles 5 de agosto.

Crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta continúa dejando consecuencias varios días después de la entrada masiva de personas desde Marruecos. El balance provisional asciende ya a 141 fallecidos, según las cifras oficiales: 78 cuerpos han sido recuperados en aguas españolas y otros 63 en territorio marroquí. Las autoridades no descartan que el mar siga devolviendo más víctimas durante las próximas semanas mientras continúan las labores de búsqueda e identificación.

Incendio Grecia

Decenas de hidroaviones como este continúan cargando agua en Grecia. En las últimas horas se han registrado 28 nuevos focos. Aunque el que más preocupa es el gran incendio forestal que avanza imparable hacia la ciudad de Atenas.

El incendio en EEUU

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha participado este martes en una reunión extraordinaria por videoconferencia con los ministros del Interior de la Unión Europea para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta. Durante el encuentro, España ha defendido la necesidad de reforzar la coordinación entre los Estados miembros para responder de forma conjunta a episodios de presión migratoria como el vivido en la ciudad autónoma.

Ademas, el Gobierno ha aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado la medida y ha asegurado que responde al compromiso del Ejecutivo con la ciudad autónoma y con los menores que requieren asistencia.

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