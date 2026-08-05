Ocho menores heridos, dos graves, al salir despedidos de una atracción en la fiesta mayor de Tona, Barcelona

Al menos nueve personas, ocho menores, resultaron heridas este martes durante celebración de la fiesta mayor de Tona, en Barcelona, al fallar una atracción por causas que aún se desconocen.

Poco antes de la medianoche, una de las puertas de la atracción, una plataforma inclinada que da vueltas al ritmo de la música, se abrió mientras estaba en marcha causando diversas lesiones a quienes se encontraban en ella.

Dos niñas de 12 y 14 años tuvieron que ser trasladadas al hospital de Vic con diversas fracturas. También fueron trasladados al mismo hospital tres heridos de carácter más leve.

El resto de heridos, con distintas contusiones tras el fallo de la atracción, fueron atendidos en el lugar del accidente. Se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente mientras que la atracción ha quedado precintada a la espera de ser revisada por los peritos.

Cinco personas salen despedidas de una atracción en Asturias

Hace menos de una semana se producía un accidente similar en una atracción ferial en Lieres, Asturias. Cinco personas, tres mujeres y dos hombres, resultaban heridas al salir despedidas por un fallo de seguridad.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Central de Asturias, donde se recuperaron de sus lesiones.

Atrapados a 15 metros en Santander

También hace menos de una semana, los bomberos tuvieron que rescatar a 15 personas que habían quedado suspendidas a 15 metros de altura por un fallo en una atracción durante las fiestas de Santander.

Afortunadamente, en este caso no hubo heridos después de que los atrapados fueran rescatados en el famoso 'Top Spin'.