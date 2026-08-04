Vídeo: Un niño suplica entre lágrimas no ser deportado a Marruecos tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

Después de cuatro días de la entrada masiva de decenas de miles de inmigrantes ilegales en Ceuta, las imágenes de un niño marroquí no acompañado que suplicaba y lloraba para que no lo devolvieran a Marruecos han generado una gran conmoción entre las redes sociales este martes 4 de agosto. Mientras lamentaba su situación, el menor era escoltado en ese momento por el Ejército español.

A pocos metros de la frontera, un teniente coronel del ejército detuvo la repatriación del niño y este fue trasladado a la Guardia Civil española. La ley indica que los menores migrantes no acompañados por adultos deben recibir protección y quedar bajo el cuidado de las autoridades españolas.

Este suceso refleja la situación que miles de menores viven en este momento en Ceuta, donde constituyen una gran parte de los migrantes que han evitado la expulsión. Se calcula que entre 3.000 y 5.000 menores han logrado permanecer en la ciudad de un total de 72.000 personas que cruzaron la frontera ilegalmente. La intervención en este caso particular destaca la importancia del cumplimiento de los protocolos de protección para la infancia migrante.

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