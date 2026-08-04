O Carballiño elabora la tapa de pulpo más grande del mundo: se han cortado 610 kilos del cefalópodo

El municipio gallego de O Carballiño, en la provincia de Ourense, vuelve a ensalzar su producto estrella y lo hace batiendo marcas. Los pulpeiros y pulpeiras tenían el propósito de preparar la tapa más grande del mundo y lo consiguieron. Es una de las citas más emblemáticas de la Fiesta del Pulpo, que cada año reúne a un mayor número de comensales, entre turistas y vecinos.

El evento tuvo lugar en la Plaza Mayor y en esta 16ª edición se superó el número de kilos de este exquisito manjar. Ante la expectación de miles de personas, el reto comenzó a partir de las 20:00 horas de la tarde. Los pulpeiros cortaron en total 610 kilos de pulpo y para la elaboración de la tapa emplearon ocho kilos de sal, 55 litros de aceite y tres kilos se pimentón dulce y picante. Por supuesto, los ingredientes son los mismos, solo que en mayor cantidad para dar forma a una tapa de enormes dimensiones.

Los visitantes contemplaban con asombro la elaboración del gigantesco plato que este año tenía una medida de 5,37 metros de diámetro. Nadie quería perderse la gran gesta y tampoco la posibilidad de degustar después uno de los productos más alabados de las tierras gallegas. La elaboración de la tapa gigante es uno de los acontecimientos más esperados, ya que atraviesa fronteras para alcanzar una dimensión internacional. El récord mundial se supera todos los años y en este 2026 no podía ser de otra manera. Los pulpeiros cumplieron su misión cortando el molusco con rapidez, mientras eran animados por un público que no dudó en desafiar a la lluvia para formar parte del evento.

El plato, una vez preparado y bien sazonado, se situó en el centro de la Plaza Mayor para dar cuenta de la hazaña, y también para despertar el apetito de los observadores. Los interesados en probar el pulpo de récord, pudieron hacerlo tras comprar los tickets en el puesto colocado por la Asociación de Pulpeiros de O Carballiño. Los precios han sido a siete euros la ración, incluyendo vaso de vino, pan y postre, así como un plato de recuerdo.

Esta edición además de batir la marca anterior en cuanto a tamaño, también la batió en reparto de raciones, ya que se superaron las 1.800, repartidas entre los asistentes.

Esta es una de las jornadas previas a la fiesta central del pulpo de O Carballiño, que llega a la 64ª edición y que celebra su día grande el próximo domingo. Este año esperan superar los 100.000 visitantes en una cita que reúne a unos 60 pulpeiros. Estarán repartidos entre el parque y el casco urbano del ayuntamiento, para atender la enorme demanda de la degustación popular. El objetivo es preparar unos 30.000 kilos de pulpo, un delicioso cefalópodo que cada año convierte este municipio en el punto neurálgico de la gastronomía gallega.