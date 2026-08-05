Un hombre de 62 años mata a un joven de 20 en un local de Valencia y confiesa el crimen

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Valencia a un hombre de 62 años después de que confesara por teléfono haber matado a un joven de 20 años en el interior de un local de la ciudad.

La llamada se recibió en el 091 alrededor de las 09:30 horas. En ella, el presunto autor reconoció haber cometido el crimen, por lo que agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica se desplazaron de inmediato hasta un establecimiento situado en la calle de los Hierros, donde iniciaron la inspección del lugar y procedieron a su detención.

La víctima, un joven de 20 años y nacionalidad colombiana, falleció como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores localizaron en el lugar un objeto metálico contundente que, según las primeras pesquisas, habría sido utilizado para cometer el homicidio.

Tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad colombiana. Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen. El móvil de los hechos se desconoce y los agentes continúan tomando declaración a los implicados, por lo que no se confirma ninguna hipótesis sobre el origen de la agresión.