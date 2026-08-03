La inteligencia artificial se alía con las vacas para prevenir incendios

Entramos en el centro de coordinación de la Xunta de Galicia. Al cruzar las puertas, encontramos decenas de pantallas, ordenadores trabajando y técnicos revisando una ingente cantidad de datos. Es la tecnología al servicio de la lucha contra el fuego. Desde aquí, 241 cámaras de vigilancia permiten saber todo lo que ocurre en el monte en tiempo real. Se comparan, se analizan y se estudian miles de datos, todo para facilitar la toma de decisiones.

Gustavo Álvarez es coordinador de sistemas informáticos de la Consellería de Medio Rural. Nos recibe y nos explica en qué consiste el trabajo que se realiza aquí. "Las cámaras se han colocado en los sitios que consideramos más relevantes, en puntos estratégicos", nos dice. Son los lugares en los que es más fácil que se produzca un incendio y, de esta manera, con esta visión, el objetivo es detectarlos lo antes posible.

Inteligencia Artificial para luchar contra el fuego

"Esa rapidez marca la diferencia; es lo que puede hacer que un conato se quede ahí y no se convierta en un gran incendio", relata este experto. "Antes recibías un aviso, tenías que movilizar a un equipo en la zona, llegar, valorar; todo eso ahora se reduce mucho".

Incluso se utiliza ya en este centro la inteligencia artificial para procesar los datos. "Todo esto nos permite tomar decisiones con mucha más seguridad y ser más efectivos", nos explican desde este centro de coordinación.

Y aunque las nuevas tecnologías resultan fundamentales para la prevención de los incendios, también continúa siendo imprescindible apostar por el método de "toda la vida": el desbroce de los montes empleando animales. Eso sí, aprovechando las ventajas y facilidades que nos proporcionan los avances tecnológicos, como los sistemas de geolocalización.

De la tecnología a la tradicional: las vacas cachenas

Este método es el que están empleando, por ejemplo, en la Comunidad de Montes de Couso, en Gondomar (Pontevedra). Allí, 13 vacas cachenas son las encargadas de mantener el monte limpio, alimentándose de especies invasoras como la acacia. Así, de forma natural, van creando cortafuegos, de manera que, si un incendio llega a la zona, tenga muy difícil propagarse.

Se trata de una iniciativa de dicha comunidad de montes en colaboración con la Ganadería AD, de Aarón Da Vila, quien nos explica: "Trajimos las vacas con la idea de que ayuden a limpiar el monte y prevenir los incendios, ya que todo lo que ellas se comen es menos materia que arde si hay un incendio y aunque parezca mentira, ya solo por donde transitan se crean minicortafuegos, aunque no es tarea fácil porque esto no es cosa de un día para otro".

Las vacas están localizadas por GPS y con un sistema que fomenta la rotación

¿Y cómo saben las vacas por dónde tienen que ir? Aarón nos lo explica: "Les tenemos el monte parcelado mediante un cercado virtual que va en rotación, para que la comida vaya regenerando y ellas vayan limpiándolo todo, que no coman siempre del mismo sitio. Cuando se acercan al límite, les da un pitido, las avisa y, si siguen andando, van a llevar una pequeña descarga eléctrica. Aunque están súper aprendidas y retroceden antes".

Tradición y tecnología van de la mano para que no se repitan los incendios en una comunidad en la que casi 120.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas en el verano de 2025.