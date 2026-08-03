Los vecinos de Ceuta denuncian inseguridad en los alrededores del CETI: "Estaban cenando y tres individuos asaltaron la casa"

Cuatro días después de la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta, la ciudad intenta recuperar la normalidad, aunque están lejos de conseguirlo. El ejército protege los supermercados para evitar asaltos, y en las playas los migrantes duermen al raso. Más de 48.300 migrantes han regresado a Marruecos, pero todavía quedan entre 3.000 y 5.000 por las calles de la ciudad autónoma.

Los vecinos denuncian inseguridad en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el cual está desbordado. En los barrios más cercanos al centro los inmigrantes se remolinan en busca de comida y agua. Los residentes cuentan estar "indignados, con pena, con tristeza, con miedo" al ver como los migrantes asaltan los negocios y han colocado vallas porque lamenta que "esto es un sinvivir".

Ante ello han organizado guardias las 24 horas del día para evitar que se cuelen en casas y se produzcan robos y sustracciones. Uno de ellos explica que "los garajes los han reventado y también el coche de mi hijo". Otro cuenta que "en casa del vecino estaban cenando y asaltaron tres individuos por el muro y se lio una increíble".

Peleas entre ellos

Sin embargo, además de los hurtos, las peleas es otra de las problemáticas. Un residente explica que el conflicto también surge entre ellos, asegurando haberlos visto con armas de fuegos: "Ayer se liaron aquí con cuchillos, palos, no es normal".

Por ellos, los ceutíes piden refuerzos: "Pido al Gobierno de la nación y al Gobierno de Ceuta más apoyo, apoyo a la Policía, a a la Guarida Civil, más efectivos". Nabil, propietario de de un establecimiento de la ciudad, se queja de la ausencia del Gobierno: "¿Por qué no hacen nada?". Y añade que "en Ceuta nos están destrozando la vida".

Cerca de 90 muertos

El Gobierno de Ceuta ha elevado la cifra de fallecidos a 88, aunque sin contar los del lado marroquí, mientras continúa el operativo de búsqueda en el mar. La mayoría de los cuerpos sin vida se encuentra en el antiguo Hospital Militar, que ha sido habilitado como una gran morgue provisional.

Por otro lado más de 1500 personas han sido atendidas en los hospitales y centros de salud desde su entrada el pasado jueves. Hasta el momento hay 18 ingresados, y los sanitarios aseguran que han trabajado al límite. La enfermera Encarnación Bastida explica que han estado "sin comer y descansar en ningún momento", añadiendo que "eran incapaces que soportar esa presión (...) porque no fueron capaces de salvar vidas".

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