Buscan en Benidorm a la familia de una urna con cenizas olvidada en un supermercado

La Policía Local de Benidorm trata de localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas hallada en una de las taquillas de un supermercado de la localidad. El descubrimiento se produjo después de que el propio establecimiento alertara a los agentes de la presencia del recipiente. Según ha informado el cuerpo policial a través de sus redes sociales, fue la encargada del supermercado quien encontró la urna este lunes por la mañana mientras revisaba las taquillas que los clientes utilizan para guardar sus pertenencias.

El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes han iniciado diversas gestiones para identificar a los familiares de la persona fallecida, aunque hasta el momento no han conseguido dar con ellos. Con el fin de facilitar su localización, la Policía ha difundido una fotografía de la urna y ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.

Si finalmente no aparece ningún familiar, la urna será trasladada al cementerio municipal de Benidorm, donde permanecerá bajo custodia, según ha indicado el portavoz del cuerpo.