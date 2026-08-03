Encarnación Bastida, enfermera ceutí: "Hay muchos más inmigrantes aún en la ciudad de los que se dicen"

La crisis migratoria de Ceuta sigue ocupando la primera plana de los sucesos en nuestro país, cierto es, que gracias a la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado la situación poco a poco va mejorando y avanzando, desde el pasado jueves, cuando estalló todo.

Aunque el grueso de los marroquíes que llegaron a la frontera de Ceuta ya han sido devueltos al país africano, todavía quedan bastantes, incluso más de los que se piensan, como indica Encarnación Bastida, enfermera en un Centro de Salud de Ceuta: "La cantidad de inmigrantes marroquíes que todavía quedan en la ciudad dista mucho de las 2.000 o 3.000 personas que dicen, es verdad que no están en las calles como estos días atrás, que la ciudad estaba tomada, eso ya no se ve, pero sabemos que hay muchísimos escondidos por el monte o en barriadas, aún hay demasiados, ha habido más de mil asistencias el día 31 entre los tres Centros de Salud de la ciudad, no solo hay 2.000 o 3.000, hay muchas más personas, ese es el sentimiento que tenemos la población", indica la sanitaria.

Situación calmada pero no normal

Bastida recalca que hoy lunes 3 de agosto la situación es mucho más calmada que la semana pasada, pero que aunque aún no se puede hablar de normalidad: "No es normal que tu para poder ir a hacer la compra necesites que ese supermercado esté asegurado por los militares y por la policía, tampoco lo es que para poder ir a la playa tengan que desalojarla antes, como tampoco es normal encontrar tanta suciedad en el mar y tantísimas personas necesitando ayuda, porque todavía hace falta mucha ayuda para estas personas" agrega.

En relación a como lo están viviendo los ceutíes y más concreto ella, Encarnación bastida explica que personalmente ella lo ha ido viviendo por distintas fases: "Ha ido pasando por fases, primero ha sido una sensación de incredulidad, esto parecía una película, parecía que no estaba pasando de verdad, te llegaban imágenes, pero no sabías si eran ciertas o no, luego ves que sí, que están por las calles, luego ves imágenes de lo que está por venir de Marruecos, que eso ya me asustó bastante, porque veías que por parte del reino de Marruecos no se ponía ninguna medida para frenar la llegada a Castillejos, desde todos puntos del norte de Marruecos, desde Casablanca, desde Tánger, desde Tetuán, era inhumano, además se veía como les acercaban, Marruecos habla de las mafias, yo no, yo no creo que las mafias actúen de esa manera, las mafias se quieren lucrar, como te lucras de 40.000, 50.000 o 60.000 personas yendo en riada hacia una ciudad".

Inseguridad y miedo

Por último recalca que la ciudad sigue con inseguridad pero sobre todo con miedo: "No había ceutíes por la calle, solo Marroquíes deambulando por todas las partes de la ciudad, entonces sí, claro que te da miedo, empezabas a ver imágenes de como intentaban entrar en casas, de que estaban buscando comida, agua, un sitio donde descansar, el grueso de personas que entraron eran jóvenes, también niños y personas mayores, pero el 90% personas de entre 20 y 30 años, si que daba miedo." expresa la enfermera.

Para acabar dando gracias a los Cuerpos de Seguridad del Estado y a sus compañeros sanitarios y no sanitarios por "su labor encomiable".

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