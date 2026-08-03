Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura

Un bebé de 20 meses ha fallecido este fin de semana tras sufrir un golpe de calor en Fuerteventura, Canarias, este pasado sábado.

El menor fue hospitalizado de urgencia y en estado grave en el Hospital General de Fuerteventura, pero debido a delicado estado de salud terminó siendo trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, donde falleció horas después.

Casi 44º en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria

Y es que la isla está siendo golpeada por una fuerte ola de calor que ha disparado el termómetro por encima de los 40º en algunas zonas. Por ejemplo, la meteoróloga de Antena 3 Noticias, Mercedes Martín, ha avisado este lunes del calor extremo que atraviesa la isla estos días. La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha registrado la temperatura más alta del país, con 43,8 °C. También se han alcanzado 42,2 °C en San Bartolomé de Tirajana y 41,2 °C en Agüimes. Además, ha puntualizado que las noches seguirán siendo especialmente cálidas en Canarias y en el litoral mediterráneo.

Precisamente este lunes 3 de agosto, Canarias está viviendo uno de los días más extremos de calor, ya que la comunidad se encuentra ahora mismo en aviso rojo por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en las medianías orientadas al sur y cumbres de la isla.

El calor afecta más a niños y personas mayores

Por otra parte, cuando las altas temperaturas aprietan hace falta prestar más atención a los pequeños y a los más mayores, ya que en esas edades el calor afecta de una manera diferente que a jóvenes y adultos. Básicamente porque el organismo regula el calor con más dificultad y en estos grupo de edades se pueden deshidratar con más rapidez.

"La temperatura puede aumentar entre tres y cinco veces más rápido"

Por ejemplo, según la médico asturiana Lucía Galán, el golpe de calor en bebés y niños pueden aparecer en cuestión de "segundos": "No regulan la temperatura corporal igual que los adultos. Su temperatura puede aumentar entre tres y cinco veces más rápido y un golpe de calor puede aparecer en cuestión de minutos", ha explicado Galán, que también ha recordado del peligro de dejar 'encerrados' a los niños en los coches, aunque sea apenas durante unos minutos. En el caso de niños y personas mayores se recomienda la hidratación continua, la reducción a la exposición solar y buscar lugares con sombras.