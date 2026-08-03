Los centros de menores de Ceuta, al límite tras la llegada masiva de migrantes: piden más medios y el reparto entre comunidades

La llegada masiva de personas a Ceuta ha vuelto a poner al límite el sistema de protección de menores. Antes de esta última avalancha migratoria, la ciudad ya tutelaba a 862 menores extranjeros no acompañados, una cifra que mantenía los recursos prácticamente desbordados.

La falta de plazas es evidente. Uno de los centros, diseñado para 60 menores, acogía ya 210 antes del repunte migratorio. El nuevo dispositivo habilitado para aliviar la presión cuenta con capacidad para 220 personas, pero ya alberga 234.

Muchos de estos menores han llegado completamente solos y sin un lugar al que acudir. Algunos han regresado voluntariamente a Marruecos, aunque la mayoría permanece bajo la protección de los servicios sociales de Ceuta.

Identificación y pruebas para confirmar la edad

Cada menor debe ser identificado antes de iniciar su protección. La fiscal jefa de área de la Fiscalía de Ceuta, Silvia Rojas, explica que este paso es imprescindible: "Hay que identificarlos, por supuesto, y la Policía tiene que hacer reseña de todo esto, de estos menores".

Cuando existen dudas sobre la edad, se realizan pruebas radiológicas para determinar si realmente son menores de edad. En caso de confirmarse, pasan a quedar bajo la tutela de los servicios sociales.

La Fiscalía reclama más recursos

El aumento de llegadas también multiplica el trabajo administrativo y judicial. Desde la Fiscalía advierten de que los medios actuales son insuficientes para responder a la situación.

"Es necesario para dar suficiencia y para asumir estas nuevas acogidas", señala Silvia Rojas. Además, recuerda que "hay que tramitar un elevado número de expedientes, cuya complejidad requiere una intensa intervención por el Ministerio Fiscal".

Ceuta insiste en el reparto entre comunidades

Ante la saturación de los recursos de acogida, el Gobierno de Ceuta vuelve a reclamar ayuda al Ejecutivo central. La ciudad autónoma pide que se agilice el traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas y que se cumpla el sistema de reparto para aliviar la presión sobre unos centros que llevan meses funcionando por encima de su capacidad.

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