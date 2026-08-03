España supera las 3.000 muertes por calor desde el mes de mayo

Las altas temperaturas continúan pasando factura. Según los datos del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, más de 3.000 personas han muerto en España por causas atribuibles al exceso de calor entre los meses de mayo y julio. Se trata de un incremento muy significativo respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron algo menos de 1.500 muertes, y acerca las cifras de este año a las registradas en el verano de 2022, el más mortífero de la última década.

Este aumento coincide con un verano marcado por temperaturas excepcionalmente altas y por varios episodios de calor extremo que han afectado a buena parte del país.

Las adultos mayores concentran la mayoría de los fallecimientos

El impacto del calor se deja sentir especialmente entre la población de mayor edad. Solo durante el mes de julio, alrededor del 96 % de las muertes atribuidas a las altas temperaturas correspondieron a personas mayores de 65 años. Los expertos recuerdan que la exposición continuada al calor, especialmente cuando las temperaturas también se mantienen elevadas durante la noche, incrementa el riesgo de deshidratación y de agravamiento de enfermedades previas.

Las personas con patologías crónicas, quienes viven solos o quienes toman determinados medicamentos también forman parte de los colectivos más vulnerables frente a los episodios de calor extremo.

Las autoridades piden mantener las medidas de prevención

Con el mes de agosto todavía por delante, Sanidad insiste en la importancia de mantener las medidas de prevención para reducir los efectos del calor. Entre las principales recomendaciones figuran beber agua con frecuencia aunque no se tenga sed, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en lugares frescos y prestar especial atención a las personas mayores, dependientes o con enfermedades crónicas.

Las previsiones apuntan a que el calor seguirá siendo protagonista durante las próximas semanas, por lo que las autoridades recuerdan que seguir estas recomendaciones puede resultar clave para prevenir nuevos fallecimientos asociados a las altas temperaturas.