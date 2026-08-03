Crece la tensión por el 'top manta' entre Salou y Cambrils: los vecinos piden más protección

La presencia de vendedores del top manta en el límite entre Salou y Cambrils ha reavivado el enfrentamiento entre ambos municipios en plena temporada turística. El Ayuntamiento de Salou estudia trasladar el caso a la Fiscalía al considerar que en la zona se estaría permitiendo la venta ambulante ilegal de productos falsificados, mientras comerciantes y vecinos reclaman una actuación coordinada para poner fin a una situación que aseguran se repite cada verano.

El conflicto se concentra en el paseo marítimo, un espacio situado entre ambos términos municipales donde, según denuncian vecinos y comerciantes, se instalan cada día decenas de vendedores ambulantes. La Asociación de Vecinos y Comerciantes de Cap de Sant Pere (Cambrils) sostiene que esta ubicación, justo en la frontera entre Salou y Cambrils, dificulta la intervención y convierte la zona en una especie de "tierra de nadie", con consecuencias directas para los establecimientos legales.

Su presidente, Antonio Sánchez Gómez, denuncia que muchos negocios, el suyo incluido, han visto cómo se reducían notablemente sus ingresos debido a la competencia de la venta ambulante ilegal y lamenta que algunos comerciantes se hayan visto obligados a recortar gastos para mantener su actividad. También asegura que la elevada concentración de manteros ocupa buena parte del paseo y provoca episodios de tensión que afectan tanto a residentes como a turistas.

28 detenidos y más de 2.600 falsificaciones intervenidas tras un operativo policial

La presión policial se ha intensificado en las últimas semanas. El pasado 17 de junio, un operativo conjunto desarrollado en Salou, Reus y Badalona permitió detener a 28 personas e intervenir más de 25.600 productos falsificados dentro de una investigación contra una presunta red dedicada a distribuir mercancía para el top manta.

Semanas después, un nuevo dispositivo desplegado en el paseo por Mossos d'Esquadra, Policía Local de Cambrils, Guardia Civil y Policía Nacional terminó con dos agentes y un viandante heridos leves después de que varios vendedores lanzaran piedras y otros objetos contra los efectivos. Durante la actuación, se intervinieron cerca de 2.600 productos falsificados y se denunció a dos vendedores.

Mientras Salou reclama una respuesta continuada y coordinada de todas las administraciones, los comerciantes insisten en que la solución pasa por mantener la presión policial y evitar que la venta ambulante ilegal vuelva a instalarse en uno de los principales puntos turísticos de la Costa Daurada.