Las zonas arrasadas por los incendios de 2025 siguen sin reconstruirse: "Estamos conviviendo en un pueblo completamente en ruinas"

El incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila continúa activo y se mantiene el nivel 2 tras varios rebrotes durante este fin de semana. Hasta el momento, el fuego ha calcinado más de 55.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor de la historia de España. Sin embargo, una vez que quede extinguido la problemática se fija en el tiempo que tardará el terreno en recuperarse.

Es la situación que viven en la aldea de San Vicente de Leira, en Ourense, la zona cero de los incendios en la comunidad gallega, donde 60 viviendas quedaron destrozadas, siendo 15 de ellas residencias habituales. Una de las casas que ardió fue la de Pepita, quien se casó y crió a sus hijas en el lugar que quedó calcinado. Ha pasado casi un año desde el fuego y su vivienda sigue siendo escombros.

Rosana, otra vecina, expone el estado en el que viven: "Estamos conviviendo con un pueblo completamente en ruinas". Además, muchos residentes coinciden en que las ayudas o no llegan o son pocas, y se queja de "no se atañen con la realidad de la magnitud del desastre".

El incendio que afectó a la aldea fue el de Larouco, el mayor de la historia de Galicia, que arrasó con más de 31.700 hectáreas, y que durante los 18 días que se mantuvo el fuego activó afectó a los municipios de los municipios de Larouco, Quiroga, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras.

Les prometieron la reconstrucción

Otro de los incendios forestales más recordados del año pasado fue el de Las Médulas, en la comarca de El Bierzo, León. Las llamas arrasaron alrededor de 3.740 hectáreas de arbolado, 16.365 de matorral, 2.153 de pasto y algo más de 25 de superficie agrícola. Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas debido a que el fuego alcanzaba las viviendas.

Es el caso de Javi y Marga, quienes al igual que Pepita, no han podido reconstruir su hogar, a pesar de habérselo garantizado: "Me habían prometido que me lo iban a arreglar todo bonito y nos han dado 73.000 euros".

Piden prevención

Aunque cabe destacar un incendio ocurrido en 2024, el de Minas de Riotinto que dejó dos fallecidos. Se trata de uno de los fuegos de mayor magnitud en nuestro país, y el peor de la historia de Andalucía, que devoró más de 27.800 hectáreas de 13 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, y donde más de 1.000 personas tuvieron que ser desalojadas.

Han pasado 22 años y aún no se ha recuperado del todo el color verde del monte. Un vecino apunta que "eso lo ve uno y todavía se le ponen los pelos de punta", y aquellos que lo han sufrido siguen viviendo lo mismo desde hace décadas, que se trabaje en la prevención pidiendo que "hay que invertir un poco más en limpieza".

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