"Mi integridad física corría peligro": Un médico del Clínico de Málaga denuncia las amenazas de una paciente

Francisco Javier Palma Maldonado, médico del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, denuncia haber vivido una situación de riesgo durante su jornada laboral. En la madrugada del pasado 1 de octubre, una paciente a la que atendía por un dolor abdominal de meses de evolución comenzó a golpear la mesa y a amenazarle después de que el facultativo descartara realizarle un TAC de forma urgente.

“Mi integridad física corría peligro”, explica el médico, que se encontraba en la consulta acompañado por una compañera residente. Según relata, la mujer se acercó a pocos centímetros de su cara mientras le exigía que le hiciera la prueba en ese mismo momento.

La paciente había acudido al hospital tras haberse sometido a pruebas en una clínica privada, donde le habían detectado una patología para la que ya había recibido tratamiento. Después de explorarla y valorar la información disponible, Palma consideró que no estaba indicado realizar nuevas pruebas de manera urgente y le recomendó continuar el estudio a través de su médico de familia.

La respuesta no fue la que esperaba la mujer. Según el relato del facultativo, la paciente se levantó, golpeó la mesa y mantuvo una actitud amenazante, hasta el punto de impedirle desarrollar con normalidad su trabajo. El médico asegura que no disponía de una salida de emergencia en la consulta y que tampoco podía alcanzar el botón de pánico.

“No sabía cómo iba a actuar esta señora”, recuerda. Ante la situación, consiguió esquivarla y avisar a los vigilantes de seguridad del hospital, que acudieron para intervenir. Finalmente, fue necesaria la presencia de la Policía y el médico presentó una denuncia.

El episodio se produjo después de que el facultativo llevara unas quince o dieciséis horas de trabajo continuado. Palma relaciona lo ocurrido con la presión asistencial que soportan los servicios de Urgencias y advierte de que el miedo a sufrir represalias está condicionando el trabajo de los profesionales. “Muchos trabajamos ya con miedo y empezamos a hacer una medicina defensiva por miedo a represalias”, señala.

El Sindicato Médico de Málaga ha difundido el caso en una nota de prensa y ha vuelto a reclamar medidas para proteger al personal sanitario. La organización denuncia la sobrecarga laboral que soportan los profesionales y ha celebrado este viernes una concentración a la entrada de Urgencias del hospital para visibilizar el problema.

Según los datos del sindicato, en lo que va de 2026 se han contabilizado 45 agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios en la provincia de Málaga.