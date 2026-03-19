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El instituto Joan Brossa de Barcelona, inundado por aguas fecales desde hace 15 días

15 días después de la inundación, el centro continúa sin agua corriente y con lavabos portátiles en el exterior.

Botas de agua en zona inundada

Botas de agua en zona inundadaIstock (Archivo)

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Ocurrió el 4 de marzo y la avería aún no se ha resuelto. El detonante fue una inundación por aguas fecales que tuvo lugar en el vestíbulo del centro al obstruirse un colector situado en el sótano. Ahora, tanto la Asociación de Familias de Alumnos como la Dirección del Instituto Joan Brossa han decidido denunciar el mal estado que presentan las instalaciones del centro. Aseguran que la falta de mantenimiento viene de lejos y hacen hincapié en la falta de impermeabilidad de la cubierta que a menudo provoca filtraciones y goteras en las aulas, así como una mala climatización.

Cuando se detectó la fuga de agua por parte del personal del centro, se encargó una intervención para limpiar las canalizaciones. Las intensas lluvias de los días posteriores provocaron que se repitiera el incidente con las aguas procedentes de las arquetas del patio, lo que obligó a evacuar a los alumnos del centro.

La avería, que a día de hoy sigue sin solucionarse, no afecta únicamente al instituto Joan Brossa ya que proviene del colector general que recoge residuos de hasta 4 centros educativos situados en la misma manzana. Todos ellos llevan ya medio mes sin agua corriente y con baños portátiles en el exterior. Además en el centro educativo, esta incidencia ha afectado a todo el funcionamiento del mismo. El ascensor, por ejemplo, tampoco funciona, al averiarse por la inundación.

Desde el Consorcio de Educación de Barcelona se comprometen a hacerse cargo de los gastos y aseguran que buscarán el origen del problema para poder intervenir y que el instituto pueda recuperar cuanto antes la normalidad.

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Noticias de hoy, jueves 19 de marzo de 2026

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