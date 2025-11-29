Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un kamikaze choca contra un autobús a la altura de Aiguaviva, en Girona, y se da a la fuga

No se han lamentado heridos y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para detener al hombre que circulaba en sentido contrario.

Imagen del veh&iacute;culo accidentado en Aiguaviva, Girona

Imagen del vehículo accidentado en Aiguaviva, Girona Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de detener a un hombre que ha provocado un accidente de tráfico esta madrugada en la AP-7, a la altura de Aiguaviva, en Girona. Tal y como han detallado desde el cuerpo, los hechos han tenido lugar a las 4:30 horas de la mañana. A esa hora, un coche ha chocado contra un autocar que transportaba a 41 viajeros. Ese coche circulaba en sentido contrario y no se lamentaron heridos.

Tras el accidente, el conductor del turismo huyó a pie, dejando el vehículo en el lugar de los hechos. Por el momento, los Mossos trabajan para identificarlo y localizarlo, y esclarecer los motivos por los que circulaba en sentido contrario por la autopista.

Por otro lado, los ocupantes del autobús han sido trasladados a un área de servicio cercana al lugar del accidente y la compañía les ha proporcionado un transporte alternativo para llegar a su destino.

Detenido por conducir 15 kilómetros ebrio y en sentido contrario por la A-26 entre Argelaguer y Olot, en Girona

El pasado mes de mayo, los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre de 67 años por ir bebido y circular 15 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-26, entre Argelaguer y Olot, en Girona.

El hombre fue detenido por conducción temeraria sobre las 18:00 horas y dio positivo en alcohol con una tasa de 0,49 miligramos por litro, casi el doble del límite legal, tal y como detallaron los Mossos en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Varios usuarios les alertaron de que un coche circulaba en dirección contraria, por lo que los Mossos han destacado que la colaboración ciudadana es "clave" para detectar estas conductas.

Un kamikaze causa un choque múltiple en la AP-7 con un muerto y seis heridos

Durante el pasado abril, un kamikaze provocó una colisión múltiple en la AP-7 que ha dejado un muerto y siete personas heridas, entre las cuales el mismo conductor del vehículo. Los hechos tuvieron lugar pocos minutos después de las siete de la mañana en esta vía a su paso por el municipio de Vilablareix, Girona, a la altura del punto kilométrico 64.

Tal y como detallaron fuentes de los Mossos d'Esquadra, localizaron ese turismo circulando de forma temeraria por la vía y, antes de poderlo detener, ha alcanzado a seis vehículos que se encontraban parados.

A raíz del impacto, uno de los conductores alcanzados perdió la vida. Entre los heridos, hay dos graves y dos menos graves que fueron trasladados al Josep Trueta de Girona y tres leves que se derivaron al de Santa Caterina de Salt.

En su momento, la policía catalana abrió una investigación para intentar esclarecer los hechos y las circunstancias en las cuales se han producido. A raíz de este siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, que han realizado tareas de excarcelación, un helicóptero y dos ambulancias medicalizadas.

