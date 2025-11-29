Detienen a un hombre en el barrio de Salamanca por violar y agredir a su pareja

La Policía ha detenido a un hombre en el barrio madrileño de Salamanca, por violar y agredir a su pareja. El arrestado tenía una orden de alejamiento sobre su pareja por haberla maltratado previamente.

Según fuentes policiales, los hechos tenían lugar el pasado 29 de octubre, cuando un familiar de la víctima, alertaba a los servicios de emergencia al sospechar que la joven de 29 años, había sufrido una agresión sexual con penetración.

Cuando la Policía Local llegó al domicilio, la joven de nacionalidad peruana fue la encargada de abrirles la puerta, y se la encontraron en un estado muy alterado y pidiendo ayuda. A los pocos minutos ella misma contó a los agentes que había sufrido una agresión sexual y que había recibido una paliza.

Tras comprobar que efectivamente tenía signos visibles de violencia, fue traslada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

El presunto agresor fue detenido, acusado de malos tratos, agresión sexual con penetración y quebrantamiento de la medida cautelar, pese a haber negado los hechos al ser interrogado por los policías. El detenido ya había sido arrestado en varias ocasiones anteriores, motivo por el cual tenía una orden de alejamiento hacia su pareja, la cual se habría saltado.

Otros casos similares

Este jueves 27 de noviembre tenía lugar otra detención a un hombre de 29 años, acusado de haber agredido sexualmente a su sobrina de 9 años en Palma.

Un arresto que tuvo lugar después de que la pequeña relatara lo que estaba sufriendo en un acto que su colegio organizó por el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N. En dicho acto, la niña contó que su tío "le habría agredido sexualmente" de forma repetida desde el pasado verano. Tras esto, los maestros contactaron inmediatamente con los padres de la menor para contarles lo ocurrido.

Un día después, su madre acudía al hospital de Son Espases, que fue el encargado de alertar al juzgado de guardia tras el examen que un pediatra le hizo a la menor. Además, el hospital avisó a la Policía Nacional de que la progenitora de la menor, pretendía denunciar.

Poco después, los Agentes de la Unidad Familiar y Mujer detuvieron al tío de la menor acusado de haberla agredido sexualmente, y mantienen abierta la investigación.

Investigan una agresión sexual a un niño de 6 años por parte de dos compañeros de colegio

Esta misma semana, la Guardia Civil y Fiscalía investigan una posible agresión sexual en un centro escolar de Las Rozas. Dicha investigación, se abrió después de que los padres de la víctima, un niño de 6 años, pusieran una denuncia a unos niños de 11 años del mismo centro, por haber agredido sexualmente a su hijo.

Tras la noticia, el colegio público ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los estudiantes e insiste en que se están llevando a cabo las actuaciones necesarias, siguiendo las indicaciones oficiales y garantizando la "protección" y "bienestar" de los alumnos.

