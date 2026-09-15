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Encuentran muerto a un niño de 10 años en su casa en Sevilla

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Europa Press

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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Consternación en el barrio sevillano de Los Remedios después de que agentes de la Policía hayan encontrado muerto a un niño de 10 años en el interior de una vivienda. Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias los agentes de la Policía Local acudieron al lugar de los hechos junto al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito, los agentes tutores, bomberos y sanitarios.

Por el momento no se han esclarecido las circunstancias de la muerte del pequeño de 10 años. Los agentes tutores se han hecho cargo de los hermanos del menor fallecido. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. ABC Sevilla informa de que Policía Nacional habría confirmado que no se trata de una muerte violenta.

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