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¿Por qué se llama caballas a los habitantes de Ceuta?

La palabra tendría un siglo de antigüedad y es utilizada para referirse a la flota pesquera de Ceuta, más concretamente a los pescadores ceutíes, porque la caballa era uno de los peces con más presencia en la zona.

Militares patrullan la frontera de Ceuta

Militares patrullan la frontera de Ceuta Europa Press

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Pepe Ribas
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El término 'caballa' ha generado gran interés recientemente debido a que muchos equipos de la liga española han saltado al terreno de juego con camisetas de apoyo a la ciudad autónoma española en las que en su parte frontal aparecía el mensaje de "todos somos caballas", algo que ha generado duda con respecto al significado de la denominación de 'caballa'. La palabra tendría un siglo de antigüedad y es utilizada para referirse a la flota pesquera de Ceuta, más concretamente a los pescadores ceutíes, porque la caballa era uno de los peces con más presencia en la zona.

Para referirse a los pescadores ceutíes

Según explicó el historiador y cronista oficial de la ciudad autónoma, José Luis Gómez Barceló, "caballa" es más que un gentilicio; es un hipocorístico surgido en el siglo XIX que en sus inicios se utilizó en el mar. Gómez Barceló explicaba el contexto histórico del término: "Las flotas del Estrecho, cuando veían venir las embarcaciones ceutíes, solían decir: "Ahí vienen los caballas". Esto lo dijo en declaraciones al medio 'El Faro de Ceuta'.

Apareció en prensa por primera vez en 1895

Pero la primera aparición de este concepto para referirse a los pescadores ceutíes apareció por primera vez en prensa en 1895 en el periódico 'El África', que contaba en sus páginas: "Decía que los serenos de antaño utilizaban la voz ‘Ave María Purísima, y caballa, por la Virgen de África’, lo que fue rebatido por un ceutí de raigambre, Juan Blanco Mérida, días después".

La RAE se refiere a un pez y a los ceutíes en su definición

Cabe destacar que la Real Academia Española tiene dos acepciones para el vocablo. En primer lugar, habla de un tipo de pez de 30 a 40 centímetros de largo, de color azul y verde con rayas negras. Posteriormente, se añadió la acepción para referirse a los ciudadanos ceutíes debido a la relación directa del pez con la población de la zona.

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