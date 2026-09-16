Noticias de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Despierta Ceuta en vilo por el traslado, que se cree será inminente, de los migrantes de la playa del Trampolín.

La imagen de la polémica

Mbappé, Vinicius y Konaté se han negado a mostrar una camiseta en apoyo a Ceuta antes de su partido ante el Elche. Era una iniciativa del equipo alicantino, consensuada con el Real Madrid. Konaté es musulmán, Mbappé es íntimo amigo de Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos.

El traslado al muelle de parte de los migrantes del Trampolín podría ser inminente

Parte de los migrantes que siguen campando en la playa del Trampolín podrían ser trasladados al muelle del Poniente de forma inminente. Esa ubicación no gusta a los vecinos, tampoco al gobierno de Ceuta ni al Sindicato Unificado de Policía.

¿Chantaje?

'Chantaje' es la palabra que la oposición y los socios creen que guía la postura del PSOE respecto a Marruecos. Ceuta sigue siendo el epicentro del debate político que ya mira a los tribunales. Un juzgado de la ciudad autónoma ha acordado remitir a la Audiencia Nacional la investigación contra el delegado del gobierno.

Muere un trabajador en Tarragona

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad en Tarragona. Habrían inhalado gases tóxicos mientras limpiaban la fosa séptica de un estacionamiento. Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad que trabaja en la zona para disipar el monóxido de carbono.

Continúa activo un incendio en Tuéjar, Valencia, con un perímetro de 17 kilómetros. Unos 200 efectivos trabajan sin descanso sobre el terreno. Se ha desalojado preventivamente un camping cercano. El fuego afecta a un entorno de altísimo valor ecológico: la Reserva de la Biosfera del Alto Turia.

Arabia Saudí ha interceptado un ataque de drones sobre la ciudad santa del Islam, la Meca. Se lo atribuyen a las milicias hutíes de Yemen, financiadas por irán. Los hutíes, que llevan varios días atacando objetivos petrolíferos en territorio saudí, lo han desmentido.