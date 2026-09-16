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Noticias de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

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Despierta Ceuta en vilo por el traslado, que se cree será inminente, de los migrantes de la playa del Trampolín.

La imagen de la polémica

Mbappé, Vinicius y Konaté se han negado a mostrar una camiseta en apoyo a Ceuta antes de su partido ante el Elche. Era una iniciativa del equipo alicantino, consensuada con el Real Madrid. Konaté es musulmán, Mbappé es íntimo amigo de Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos.

El traslado al muelle de parte de los migrantes del Trampolín podría ser inminente

Parte de los migrantes que siguen campando en la playa del Trampolín podrían ser trasladados al muelle del Poniente de forma inminente. Esa ubicación no gusta a los vecinos, tampoco al gobierno de Ceuta ni al Sindicato Unificado de Policía.

¿Chantaje?

'Chantaje' es la palabra que la oposición y los socios creen que guía la postura del PSOE respecto a Marruecos. Ceuta sigue siendo el epicentro del debate político que ya mira a los tribunales. Un juzgado de la ciudad autónoma ha acordado remitir a la Audiencia Nacional la investigación contra el delegado del gobierno.

Muere un trabajador en Tarragona

Un trabajador ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad en Tarragona. Habrían inhalado gases tóxicos mientras limpiaban la fosa séptica de un estacionamiento. Los bomberos han establecido un perímetro de seguridad que trabaja en la zona para disipar el monóxido de carbono.

Continúa activo un incendio en Tuéjar, Valencia, con un perímetro de 17 kilómetros. Unos 200 efectivos trabajan sin descanso sobre el terreno. Se ha desalojado preventivamente un camping cercano. El fuego afecta a un entorno de altísimo valor ecológico: la Reserva de la Biosfera del Alto Turia.

Arabia Saudí ha interceptado un ataque de drones sobre la ciudad santa del Islam, la Meca. Se lo atribuyen a las milicias hutíes de Yemen, financiadas por irán. Los hutíes, que llevan varios días atacando objetivos petrolíferos en territorio saudí, lo han desmentido.

Médicos y enfermeros de Ceuta anuncian una huelga para el 24 de septiembre

Migrantes en asentamientos en la playa

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Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Traslado inminente y polémico de parte de los migrantes de la playa del Trampolín al puerto

Antena 3 Noticias

Un muerto y un herido grave por inhalar monóxido de carbono mientras trabajaban en Tarragona

Plantación de marihuana en Robles del Castillo (La Rioja).
La Rioja

VÍDEO: Detenido tras ser sorprendido por dos agentes fuera de servicio mientras regaba una plantación de marihuana

Imagen de una reyerta en Ceuta
Crisis Ceuta

Nueva noche de tensión en Ceuta con una reyerta entre migrantes

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Crisis Ceuta

La Audiencia Nacional asume la investigación contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Bruselas reclama a Sánchez una "solución urgente" y que los migrantes regresen "rápidamente".

Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?
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El hospital Ramón y Cajal, señalado por rebajar la prioridad de 57 pacientes para mejorar sus listas de espera

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