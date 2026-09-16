Detienen a dos presuntos sicarios como autores materiales del tiroteo en Isla Cristina en el que murieron 3 personas

El tiroteo en Isla Cristina del pasado mes de agosto dejó tres muertos: dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses, y un menor. Durante la madrugada del pasado 16 de agosto, dos encapuchados irrumpieron con una moto en el barrio del Rocío y abrieron fuego usando un kalashnikov.

La pasada semana detuvieron a tres personas vinculadas el crimen, que se está investigando como un ajuste de cuentas entre familias vinculadas al narcotráfico desde hace décadas. Ahora la Guardia Civil han detenido a dos presuntos sicarios como autores materiales del tiroteo. En relación con este caso, los agentes han arrestado a cinco personas.

Los detenidos han sido localizados en una finca de la provincia de Huelva y se suman a los tres investigados que permanecen en prisión provisional. Así lo ha detallado el Instituto Armado en una nota, explicando que ambos se encuentran en dependencias de la Guardia Civil.

A los dos vinculados con el crimen se les atribuye los delitos de asesinato, delito de homicidio en grado de tentativa, delito de lesiones graves al feto con resultado de muerte, delito de lesiones t de pertenencia a organización criminal.

Durante el jueves pasarán a disposición judicial del órgano que instruye la causa, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte.

La operación que se ha saldado con la detención de dos personas ha sido coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huelva con el apoyo del Equipo Territorial de la localidad onubense. Además también fue requerida la participación de n de la Unidad de Especial Intervención, el Grupo de Acción Rápida, un helicóptero, guías caninos y perros especializados.