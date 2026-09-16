Los Mossos buscan al autor de la violación de una joven que había salido a correr en Vidreres

Los Mossos d’Esquadra buscan al hombre que el pasado sábado, 12 de septiembre, asaltó y violó a una joven de unos 22 años que había salido a correr por una zona forestal de la urbanización Aiguaviva Parc de Vidreres (Girona). Según fuentes cercanas al caso, el agresor iba armado cuando abordó a la víctima, con la que no tenía ninguna relación previa.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía. Tras recibir el aviso a través del 112, varias patrullas de los Mossos acudieron al lugar y atendieron a la joven. La víctima fue trasladada posteriormente a un hospital de referencia para este tipo de casos, donde fue sometida a una exploración forense siguiendo el protocolo establecido. También recibió asistencia psicológica y letrada.

La investigación está en manos de los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona. Durante el fin de semana, los investigadores han peinado la zona donde se produjo la agresión y están analizando las cámaras de seguridad instaladas en los accesos a la urbanización, con el objetivo de encontrar pistas que permitan identificar al autor.

A plena luz del día

Una de las hipótesis que se investiga es que el arma que llevaba el agresor pudiera estar relacionada con la recolección de arbustos como el brezo o el lentisco, una actividad que se realiza desde hace semanas en diferentes zonas boscosas de las comarcas gerundenses con fines comerciales o industriales.

La violación ha causado conmoción entre los vecinos de Aiguaviva Parc, una extensa urbanización residencial con numerosas viviendas unifamiliares. Alejandro, vecino de la zona, asegura que nunca había ocurrido algo similar: «Me parece una cosa muy fea. No había pasado nunca. Esperemos que no vuelva a ocurrir». Reconoce además que el suceso genera «un poco de incertidumbre», especialmente porque son muchos los vecinos que salen habitualmente a caminar, correr o montar en bicicleta por la zona.

Leiri, otra residente, explica que conoció el caso a través de un grupo de vecinos y destaca especialmente que la agresión se produjera «a las doce del mediodía, a plena luz del día». La vecina reclama también mayor atención a la iluminación de algunas zonas de la urbanización y reconoce que el suceso ha aumentado la sensación de inseguridad entre los residentes.

Según fuentes municipales, sería el primer caso de estas características registrado en Vidreres en los últimos 15 años.