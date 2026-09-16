Heridos tres vigilantes de seguridad del CETI de Ceuta al mediar en una pelea entre migrantes

Una reyerta entre varios migrantes instalados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta ha terminado con tres vigilantes de seguridad heridos. Los trabajadores tuvieron que ser trasladados al Hospital Universitario tras recibir varios golpes cuando intentaban mediar en la pelea.

Según ha informado UGT Ceuta en un comunicado, el enfrentamiento comenzó entre residentes de origen subsahariano y marroquí, aunque después se sumaron más personas al altercado. Dos de los vigilantes resultaron heridos en las muñecas y las costillas, mientras que el tercero sufrió una lesión en el labio. Todos permanecen de baja médica.

El sindicato ha reclamado un refuerzo urgente de la seguridad en el CETI y ha advertido de que la situación del centro ha cambiado debido a la sobreocupación y a la llegada de más personas a Ceuta.

UGT asegura que no se trata de una petición nueva ni de una reacción puntual tras la agresión, ya que subrayan que las condiciones actuales requieren más vigilantes, más medios y una mejor planificación de los servicios de seguridad.

La documentación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece que los vigilantes deben intervenir ante peleas, amenazas y situaciones violentas. También deben proteger a trabajadores y residentes y contener los altercados hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Exige que cumplan con sus obligaciones

Por este motivo, FeSMC UGT Ceuta considera "inaceptable" que se intente hacer frente a una situación extraordinaria con los medios previstos para una situación normal. El sindicato ha pedido al Ministerio que incremente de forma inmediata el número de vigilantes y revise el actual dispositivo de seguridad para adaptarlo a las necesidades del centro.

Además, reclama a la empresa encargada del servicio que cumpla con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, exigiendo que facilite a los trabajadores los medios de defensa reglamentarios, los equipos de protección adecuados y los sistemas de comunicación necesarios para pedir ayuda y actuar ante emergencias.

"La seguridad de los trabajadores no puede depender de que sean capaces de afrontar entre unos pocos situaciones cada vez más complejas y violentas", señala UGT en el documento.