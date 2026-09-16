Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre de 2022, Mahsa Amini (cuyo nombre kurdo era Jina) fallece en el Hospital Kasra de Teherán (Irán) tras permanecer tres días en coma. La joven de 22 años había sido detenida el 13 de septiembre por la "policía de la moral" bajo la acusación de no cumplir con las normas estatales del uso del hiyab y fue trasladada al centro de detención de Vozara, donde se desplomó quedando inconsciente. Testigos afirmaron que Amini sufrió violencia física por parte de las fuerzas de seguridad durante su arresto y traslado.

Existen dos versiones médicas contradictorias sobre su muerte. La Organización de Medicina Legal de Irán dictaminó de forma oficial que la muerte fue causada por una insuficiencia orgánica múltiple derivada de hipoxia cerebral, ligada a patologías previas. Por el contrario, la familia de la víctima rechazó este historial clínico y los informes médicos filtrados a la prensa internacional, que incluían tomografías computarizadas, indicaron que la causa real fue un traumatismo craneoencefálico severo compatible con impactos físicos en el cráneo.

La condición de Amini como mujer y miembro de la minoría étnica kurda intensificó la respuesta social. Su muerte desencadenó las protestas globales bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad", que resultaron en movilizaciones masivas dentro de Irán y una condena internacional generalizada contra las políticas de represión del gobierno iraní.

Un 16 de septiembre, pero de 2020, “Nintendo 3DS” cesa su producción tras nueve años de vida. La empresa de videojuegos japonesa revolucionó el mercado de videoconsolas portátiles con este dispositivo; una propuesta que tenía su mayor atractivo en poseer una pantalla 3D que podía usarse sin necesidad de gafas. La idea, aunque innovadora, también presentó varios problemas, muchos de los videojugadores optaban por apagar la función 3D. La característica provocaba fatiga visual, desencadenando en dolores de cabeza tras largas sesiones de juego. A pesar de todo, cuenta con uno de los catálogos más interesantes de la industria: “The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D” (2011); “Super Mario 3D Land” (2011); o “Resident Evil: Revelations” (2012) entre otros. La Nintendo 3DS salió del mercado tras vender 75,94 millones de copias por todo el mundo.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 16 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 16 de septiembre?

1810.- El cura Miguel Hidalgo lanza el "Grito de Dolores", con el que comenzó la insurrección de Querétaro y la guerra de la independencia de México.

1859.- El explorador y misionero británico David Livingstone descubre el lago Nyasa, en el África Austral.

1884.- Se realiza la primera operación bajo anestesia local. Gracias a su éxito, comenzó su uso generalizado en odontología.

1941.- Los aliados ocupan Teherán. El Sha de Irán abdica en su hijo Mohamed Reza.

1955.- Un golpe militar pone fin a la segunda presidencia de Perón en Argentina.

1959.- En un histórico discurso por televisión el presidente de Francia Charles De Gaulle propone la autodeterminación de Argelia, entonces colonia francesa.

1973.- En Chile, asesinato del cantautor chileno Víctor Jara en la represión que siguió al golpe militar del 11 de septiembre.

1982.- Comienza la matanza de entre 700 y 3.500 refugiados palestinos en los campos de Sabra y Chatila (Beirut) por milicianos libaneses.

2000.- Los Reyes inauguran en Hernani (Guipúzcoa) el Museo Chillida-Leku.

2010.- Histórica visita de Benedicto XVI a Reino Unido, la primera de un papa desde que, cinco siglos atrás, Enrique VIII rompiera con Roma y naciera el anglicanismo.

2018.- El presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, firman un acuerdo de paz en una ceremonia en Yeda, Arabia Saudí.

¿Quién nació el 16 de septiembre?

1851.- Emilia Pardo Bazán, novelista española.

1924.- Lauren Bacall, actriz estadounidense.

1927.- Peter Falk, actor estadounidense protagonista de la serie de televisión "Colombo".

1950.- Loyola de Palacio, política española.

1953.- Manuel Pellegrini, futbolista y entrenador chileno.

1957.- Assumpta Serna, actriz española.

1964.- Rossy de Palma, actriz española.

¿Quién murió el 16 de septiembre?

1498.- Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de España.

1973.- Víctor Jara, cantautor chileno.

1977.- María Callas, cantante de ópera estadounidense de origen griego.

1980.- Jean Piaget, biólogo, sociólogo y psicólogo suizo.

2021.- Pilar Estébanez, investigadora española

2021.- Jane Powell, actriz estadounidense.

2025.- Robert Redford, actor y director estadounidense.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre?

Hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Horóscopo del 16 de septiembre

Los nacidos el 16 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre, se celebra san Juan Macías.