Un muerto y un herido grave por inhalar monóxido de carbono mientras trabajaban en Tarragona

Un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico después de inhalar gases tóxicos mientras realizaban tareas de mantenimiento en una fosa séptica del Mercado Central de Tarragona. El incidente ocurrió en la tarde del martes, poco antes de las 20:00 horas en la planta -3 del aparcamiento subterráneo del recinto.

Según han confirmado los Bomberos de la Generalitat y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, los dos operarios estaban reparando un desagüe atascado cuando se produjo una acumulación de monóxido de carbono en la zona donde trabajaban. Los equipos de emergencia encontraron a ambos trabajadores inconscientes.

A pesar de los esfuerzos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por reanimar a uno de ellos, no fue posible salvarle la vida. El segundo fue evacuado de urgencia al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresó en estado crítico.

Hasta la zona se desplazaron siete dotaciones de Bomberos, que revisaron y ventilaron las instalaciones. Los Mossos d'Esquadra, junto con la Guardia Urbana, evacuaron el mercado y la plaza Corsini, estableciendo un perímetro de seguridad y cortaron el tráfico en la calle Colom, ya que en un primer momento se sospechó de una posible fuga de gas.

En la arqueta de desagües

Posteriormente, las mediciones realizadas confirmaron que la causa fue la intoxicación por monóxido de carbono que había sido generado en la arqueta de desagües. Una vez el espacio quedó ventilado los bomberos aseguraron que el edificio era seguro y los accesos se reabrieron sobre las 23:30 horas, aunque el aparcamiento permaneció cerrado para las investigaciones.

El conseller Sàmper ha lamentado en 'X' el accidente laboral: "Lamento profundamente la muerte de un trabajador en el accidente laboral en el Mercado Central de Tarragona. Mi pésame a la familia, amigos y compañeros. También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido en estado crítico y desearle una evolución favorable".

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo la investigación, que de momento se trata como un accidente laboral. Ambos trabajadores pertenecían a una empresa externa de mantenimiento contratada para estas tareas.