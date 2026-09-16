Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Tarragona

Un muerto y un herido grave por inhalar monóxido de carbono mientras trabajaban en Tarragona

Ambos trabajadores se encontraban haciendo trabajos de reparación de desague

Antena 3 Noticias

Un muerto y un herido mientras trabajaban en Tarragona | Antena 3 Noticias

Publicidad

Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
Publicado:

Un trabajador ha muerto y otro se encuentra en estado crítico después de inhalar gases tóxicos mientras realizaban tareas de mantenimiento en una fosa séptica del Mercado Central de Tarragona. El incidente ocurrió en la tarde del martes, poco antes de las 20:00 horas en la planta -3 del aparcamiento subterráneo del recinto.

Según han confirmado los Bomberos de la Generalitat y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, los dos operarios estaban reparando un desagüe atascado cuando se produjo una acumulación de monóxido de carbono en la zona donde trabajaban. Los equipos de emergencia encontraron a ambos trabajadores inconscientes.

A pesar de los esfuerzos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) por reanimar a uno de ellos, no fue posible salvarle la vida. El segundo fue evacuado de urgencia al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde ingresó en estado crítico.

Hasta la zona se desplazaron siete dotaciones de Bomberos, que revisaron y ventilaron las instalaciones. Los Mossos d'Esquadra, junto con la Guardia Urbana, evacuaron el mercado y la plaza Corsini, estableciendo un perímetro de seguridad y cortaron el tráfico en la calle Colom, ya que en un primer momento se sospechó de una posible fuga de gas.

En la arqueta de desagües

Posteriormente, las mediciones realizadas confirmaron que la causa fue la intoxicación por monóxido de carbono que había sido generado en la arqueta de desagües. Una vez el espacio quedó ventilado los bomberos aseguraron que el edificio era seguro y los accesos se reabrieron sobre las 23:30 horas, aunque el aparcamiento permaneció cerrado para las investigaciones.

El conseller Sàmper ha lamentado en 'X' el accidente laboral: "Lamento profundamente la muerte de un trabajador en el accidente laboral en el Mercado Central de Tarragona. Mi pésame a la familia, amigos y compañeros. También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido en estado crítico y desearle una evolución favorable".

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo la investigación, que de momento se trata como un accidente laboral. Ambos trabajadores pertenecían a una empresa externa de mantenimiento contratada para estas tareas.

El hospital Ramón y Cajal, señalado por rebajar la prioridad de 57 pacientes para mejorar sus listas de espera

Roban una máquina de Rayos X del Hospital Ramón y Cajal de Madrid

Publicidad

Sociedad

Antena 3 Noticias

Un muerto y un herido grave por inhalar monóxido de carbono mientras trabajaban en Tarragona

Plantación de marihuana en Robles del Castillo (La Rioja).

VÍDEO: Detenido tras ser sorprendido por dos agentes fuera de servicio mientras regaba una plantación de marihuana

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Traslado inminente y polémico de parte de los migrantes de la playa del Trampolín al puerto

Imagen de una reyerta en Ceuta
Crisis Ceuta

Nueva noche de tensión en Ceuta con una reyerta entre migrantes

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
Crisis Ceuta

La Audiencia Nacional asume la investigación contra el delegado del Gobierno en Ceuta

Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 16 de septiembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

incendio
Lleida

Un incendio obliga a confinar a 240 personas y a trabajar a 36 dotaciones de bomberos en Alfarràs, Lleida

Bombers de la Generalitat trabajan en la extinción del fuego, que afecta a unas 30 hectáreas y todavía no ha podido ser estabilizado. Los vecinos ya han sido desconfinados.

Roban una máquina de Rayos X del Hospital Ramón y Cajal de Madrid

El hospital Ramón y Cajal, señalado por rebajar la prioridad de 57 pacientes para mejorar sus listas de espera

Migrantes en asentamientos en la playa

Médicos y enfermeros de Ceuta anuncian una huelga para el 24 de septiembre

Eutanasia

Intenta suicidarse en Barcelona Francesc Augé, el hombre cuya eutanasia lleva paralizada 768 días

Publicidad