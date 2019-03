El incendio de Prats del Rei entra en fase de control

El incendio de Prats de Rei (Barcelona) ha afectado ya 1.000 hectáreas en solo seis horas activo, y en total 52 dotaciones terrestres y 11 medios aéreos trabajan en este fuego, que avanza en dirección norte y ha cruzado el Eix Transversal, entre los núcleos de Calaf y de Sant Pere de Sallavinera



Según han indicado los Bomberos de la Generalitat, durante la noche el perímetro del fuego no ha crecido, y las dotaciones terrestres y aéreas trabajaban al comienzo de la mañana para estabilizar el perímetro del incendio que desde el viernes al mediodía afecta una zona agrícola y forestal de la comarca de l'Anoia.



Las unidades terrestres tienen el apoyo de un helicóptero de mando y tres de bombarderos, y está previsto que a lo largo de la mañana se vayan incorporando, si es necesario, el resto de medios aéreos disponibles.



A lo largo de la noche ha habido puntos que ardían dentro del perímetro del incendio, pero las llamas no se han propagado y, según los últimos datos provisionales del Cuerpo de Agentes Rurales, la superficie afectada por el fuego es de 987 hectáreas de vegetación agrícola forestal y matojos de los municipios de Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera y Aguilar de Segarra (Bages).



Por lo que respecta a las personas evacuadas, todos los internos del centro de discapacitados que habían sido desalojados como medida preventiva, ya pudieron volver a la sede de la entidad y pasar la noche allí, mientras que el resto de afectados, en total once personas, han dormido fuera de sus domicilios y han sido realojados en casas familiares o de amigos.

Según el Servei Català de Trànsit, ya no hay ninguna afectación viaria por el incendio, y por lo que respecta a la circulación ferroviaria se han restablecido los trenes de la línea Calaf-Cervera. La dirección general de Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por incendios forestales.