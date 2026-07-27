Efemérides de hoy 27 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 27 de julio?

El 27 de julio de 2022, encuentran en Angola un diamante rosa de 170 quilates en bruto, el más grande encontrado en 300 años. La piedra, bautizada como 'La Rosa de Lulo', es catalogada como un diamante tipo IIa. Las gemas de este grupo son aquellas que poseen un nivel de pureza química excepcional, con una nula frecuencia de impurezas de nitrógeno en su estructura cristalina. Menos del 2% de los diamantes naturales del planeta cuentan con este tipo de propiedad. Esto además va sumado a su cromatismo: solo uno de cada 10.000 diamantes extraídos en el mundo es de color rosa. La piedra preciosa fue extraída en la Mina Aluvial de Lulo, en la región de Lunda Norte en Angola.

Un 27 de julio, pero de 1940, estrenan el cortometraje 'A Wild Hare' (La liebre salvaje), el debut oficial de Bugs Bunny. Producido por Leon Schlesinger Productions y distribuido por Warner Bros. Pictures, el corto caricaturiza a un cazador en busca de una presa durante la temporada de conejos, topándose para su desgracia con una astuta liebre que lo pone contra las cuerdas. Los avances técnicos y el pulido de la animación fueron precursores para la época; 'A Wild Hare' sería nominado en la categoría de 'Mejor Cortometraje de Animación' en la edición de 1941 de los Óscar, aunque perdería frente a 'The Milky Way' (1940). Sin importar que no consiguiera la estatuilla, el impacto en la cultura pop de Bugs Bunny es innegable, convirtiéndose en uno de los personajes más reconocibles de la industria del entretenimiento del país norteamericano.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 27 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 27 de julio?

1723.- Inauguración del Palacio de La Granja de San Ildefonso en Segovia.

1866.- Inauguración en EEUU del primer cable telegráfico trasatlántico.

1923.- Se publica en Madrid el primer número de la Revista de Occidente, fundada y dirigida por José Ortega y Gasset.

1953.- Firma del armisticio que pone fin a la guerra entre las dos Coreas.

1974.- La Cámara de Representantes de EEUU inicia el proceso de destitución contra el presidente Nixon por el caso Watergate.

1983.- La cantante estadounidense Madonna publica 'Madonna', su primer álbum de estudio.

1988.- Se aprueba en Brasil una nueva Constitución con grandes innovaciones pese a la oposición del presidente José Sarney.

1992.- José Manuel Moreno, primera medalla de oro de la historia del ciclismo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona.

1996.- Un atentado con una bomba casera causa dos muertos y un centenar de heridos en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

2016.- El Parlamento de Cataluña desoye al Tribunal Constitucional y aprueba su vía unilateral hacia la independencia de Cataluña.

2023.- El torero Julián López, El Juli, anuncia su retirada tras 25 años en la cúspide del toreo.

¿Quién nació el 27 de julio?

1824.- Alejandro Dumas hijo, escritor francés.

1867.- Enrique Granados, compositor español.

1915.- Mario del Mónaco, tenor italiano.

1927.- Berta Riaza, actriz de teatro española.

1939.- Manuel Vázquez Montalbán, escritor español.

1941.- Guillermo Summers, dibujante español.

1968.- Maria Grazia Cucinotta, actriz italiana.

¿Quién murió el 27 de julio?

1946.- Gertrude Stein, escritora estadounidense.

1981.- William Wyler, cineasta estadounidense.

1984.- James Mason, actor británico.

1994.- Rosa Chacel, escritora española.

1996.- Eduardo Miura, ganadero español.

2013.- Fernando Alonso, "padre" del ballet de Cuba.

2017.- Sam Shepard, actor y dramaturgo estadounidense.

¿Qué se celebra el 27 de julio?

Hoy, 27 de julio, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello.

Horóscopo del 27 de julio

Los nacidos el 27 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 27 de julio

Hoy, 27 de julio, se celebran las santas Natalia de Córdoba, Juliana, Pantaleón y Aurelio.