Dos detenidos con más de 1.800 litros de combustibles para abastecer a narcolanchas en Cabo de Gata

La Guardia Civil de Almería ha detenido en el municipio de Níjar en la propia provincia almeriense, a dos personas dedicadas a actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV (narcolanchas). Se les acusa de delitos de tenencia de sustancias inflamables, explosivas y contra los recursos naturales.

Estas actuaciones se encuentran dentro de los dispositivos y operaciones que la Guardia Civil de la Comandancia de Almería lleva a cabo permanentemente contra el contrabando, narcotráfico y las redes vinculadas al trafico de personas.

El operativo se produjo la semana pasada, a raíz de que el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería detectara actividades ilícitas de abastecimiento de combustible a embarcaciones tipo EAV, dedicadas al narcotráfico y al tráfico de Personas.

Los agentes comprobaron cómo varias personas, que se encontraban cargando garrafas de combustible en una embarcación, al detectar la presencia policial emprendieron la huida a pie, si bien fueron interceptados y detenidos dos personas, vecinos de Campohermoso y San Isidro, Níjar (Almería).

Además de la detención de ambos, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería intervino 73 garrafas de combustible de 25 litros cada una (1.825 litros), una embarcación neumática panelable de seis metros de eslora y un motor de 25cv.

Los Cuerpos de Seguridad del Estado recuerdan que el transporte irregular de grandes cantidades de combustible suponen un grave riesgo para la seguridad ciudadana y constituye un elemento esencial para el abastecimiento de las embarcaciones empleadas por organizaciones criminales. Ante cualquier movimiento sospechoso relacionado con esta actividad se recomienda comunicarlo de inmediato a través de sus diferentes canales, incluso de forma anónima, al teléfono 062, web ('www.guardiacivil.es') y la aplicación 'Alertcops'.

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