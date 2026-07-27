El alcalde de Hinojosa de San Vicente, pueblo evacuado por los incendios: "El olor es más fuerte, pero no tenemos la densidad del humo de días atrás"

Los incendios continúan asolando gran parte de España y provocando la evacuación de miles de habitantes de las localidades cercanas donde se propagan las llamas.

La mala calidad del aire está siendo un factor perjudicial en muchos de los municipios afectados, entre los que se encuentra el pequeño pueblo de Hinojosa de San Vicente, en la provincia de Toledo.

Su alcalde, Roberto Cano, ha indicado que la calidad del aire en Hinojosa ha mejorado. "Hoy estamos más tranquilos, es mejor, aunque sí es cierto que es más fuerte" ha señalado.

El pueblo de Hinojosa de San Vicente se encuentra en la sierra de San Vicente, una zona donde se ubican muchos pueblos cuya gran parte de población se dedica a la ganadería. Ante esto, muchos de los vecinos evacuados han podido regresar a sus viviendas para alimentar a sus animales.

"Nos comunicó ayer la Delegación del Gobierno que íbamos a dar paso a los ganaderos para atender a su ganado, de 7 a 11 horas, en el pueblo estamos ayudando a todos los ganaderos a coordinarnos y a que estemos dentro de ese tiempo, que procuremos estar antes de las 11h de la mañana" ha agregado Cano.

Miedo ante los robos

Uno de los mayores miedos que han traído consigo los incendios además de las propias llamas es el aumento de robos, ante lo que Cano ha comentado que en el pueblo se han quedado seis personas, entre concejales y alguaciles: "Nos hemos ido turnando cada dos horas andando por las calles del pueblo. Afortunadamente no ha pasado nada que hayamos detectado, en principio no hemos visto nada raro, salvo una puerta abierta que vimos ayer, alertando a la Guardia civil al momento".

El alcalde ha explicado que abandonar el pueblo fue una situación rara, extraña y que se formó un poco de caos: "Nos preocupamos mucho, ayudamos a las personas mayores, fuimos puerta por puerta llamando a las personas que viven solas, ubicándolas en coches para bajar".

La mala calidad del aire y su perjuicio para la salud

Cano ha comentado que al igual que seis años atrás a causa del Covid-19, las mascarillas se han puesto a la orden del día en el pueblo. "Hemos pasado lo peor, el humo apenas se ve, aunque se sigue oliendo el olor, que es bastante potente" ha agregado.

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