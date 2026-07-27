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Noticias de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 27 de julio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 27 de julio de 2026

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Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo y el incendio en Francia, entre las noticias más destacadas de este lunes 27 de julio.

Incendio en Ávila,Madrid y Toledo

Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes.

El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

Incendio en Francia

Megaincendio al suroeste de Francia. Ya es el peor registrado en 50 años. Hay más de 220.000 desalojados y varias casas calcinadas. La vista está puesta en Burdeos, en riesgo por la proximidad del fuego. Las llamas están a tan solo 15 kilómetros.

El gran incendio que afecta al departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, continúa fuera de control. Las autoridades han elevado a 220.000 el número de personas evacuadas, después de que las llamas se propagaran con rapidez durante la pasada noche. El fuego ha calcinado ya unas 42.000 hectáreas.

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Sociedad

Incendio Madrid

El incendio de Madrid mantiene 12 pueblos evacuados y 3 confinados con 20.000 hectáreas calcinas y 50.000 afectados

Coche Guardia Civil.

Dos detenidos con más de 1.800 litros de combustibles para abastecer a narcolanchas en Cabo de Gata

Coche de Policía Nacional en Valencia

Dos detenidos y cuatro heridos por una reyerta con disparos en Málaga

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Noticias de hoy, lunes 27 de julio de 2026

El valle del Tiétar (Ávila)
Incendios

Última hora de los incendios en España, en directo: El incendio de Ávila ya es el mayor registrado en España mientras las llamas arrasan 77.000 hectáreas

Encuentran un diamante rosa en Angola
Efemérides

Efemérides de hoy 27 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 27 de julio?

Consulta las efemérides de hoy 27 de julio de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Carretera cortada, a 2 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, mientras que en Ávila el incendio de Burgohondo avanza también sin control lo que ha obligado al Gobierno central a declarar la emergencia nacional en un día en la que las previsiones meteorológicas de intensas rachas de viento dificultan las labores de extinción. Hasta el momento se han quemado 9.000 hectáreas...
INCENDIOS FORESTALES

El incendio de Ávila, con 50.000 hectáreas arrasadas, es el mayor fuego de la historia de España

El incendio de Burgohondo se ha convertido en el mayor de la historia reciente de España tras arrasar 50.000 hectáreas, mientras los fuegos de Madrid, Toledo y Castellón mantienen a decenas de miles de personas evacuadas o confinadas.

Un helicóptero sobrevuela el río Segre

Muere ahogado un joven de 25 años en el río Segre a su paso por Camarasa (Lleida)

Parque natural de Ordesa

Muere un hombre de 63 años tras precipitarse por una ladera en el Parque Nacional de Ordesa (Huesca)

Agentes y efectivos hidratan a animales que no han podido ser evacuados de los incendios

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