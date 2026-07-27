Noticias de hoy, lunes 27 de julio de 2026

Los incendios en Ávila, Madrid y Toledo y el incendio en Francia, entre las noticias más destacadas de este lunes 27 de julio.

Incendio en Ávila,Madrid y Toledo

Los incendios forestales que afectan al centro de la península continúan marcando una situación de emergencia sin precedentes.

El fuego declarado en Burgohondo (Ávila) ha superado ya las 50.000 hectáreas calcinadas y se ha convertido en el mayor incendio registrado en España, mientras que el conjunto de los incendios de Ávila, Madrid y Toledo suma cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

Incendio en Francia

Megaincendio al suroeste de Francia. Ya es el peor registrado en 50 años. Hay más de 220.000 desalojados y varias casas calcinadas. La vista está puesta en Burdeos, en riesgo por la proximidad del fuego. Las llamas están a tan solo 15 kilómetros.

El gran incendio que afecta al departamento de Gironda, en el suroeste de Francia, continúa fuera de control. Las autoridades han elevado a 220.000 el número de personas evacuadas, después de que las llamas se propagaran con rapidez durante la pasada noche. El fuego ha calcinado ya unas 42.000 hectáreas.

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