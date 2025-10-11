Un incendio de un colchón en una vivienda de Sant Adrià del Besòs deja cuatro heridos, dos de ellos menores en estado grave

Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas en estado grave, en un incendio registrado esta madrugada en una vivienda de Sant Adrià del Besòs, Barcelona. Tal y como han informado los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas, dos de los heridos graves son menores.

El cuerpo de Bombers fue informado del incendio poco antes de las 6.00 horas de la madrugada. El origen de este incendio se sitúa en un colchón que estaba ardiendo en un piso de diez plantas ubicado en el número 7 de la calle Marte de Sant Adrià del Besòs. Hasta el lugar del siniestro, se han desplazado siete ambulancias del SEM, que han atendido a cuatro personas, tres de ellas en estado grave.

Tal y como ha explicado el SEM, los heridos han sido trasladados al hospital de Vall d'Hebron en Barcelona. Por su parte, los bomberos, han desplazado a la zona seis dotaciones.

Según fuentes de los Bombers, el fuego no ha afectado al piso en el que ha comenzado el incendio ya que el hombre que se encontraba en la vivienda donde se originó el mismo, logró sacar el colchón al rellano antes de la llegada de los efectivos de emergencias.

El incendio de un colchón obliga a desalojar más de veinte pacientes del Clínico San Cecilio de Granada

El incendio de un colchón de una de las habitaciones del hospital Clínico San Cecilio de Granada forzó esta madrugada al traslado preventivo de una veintena de pacientes del centro hospitalario. Pese a la gravedad del incendio, no hubo que lamentar daños personales.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron alrededor de las 3.00 horas de la madrugada del pasado 30 de agosto. En ese momento, se detectó humo en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía, procedente de un colchón.

De inmediato, y siguiendo los protocolos de seguridad, se activaron los sistemas de alarma y se dio aviso a Bomberos y fuerzas de seguridad. Como medida preventiva, una veintena de pacientes y sus acompañantes tuvieron que ser trasladados a las instalaciones del Hospital de Día Quirúrgico, en la planta segunda, donde pasaron la noche.

La totalidad de daños materiales se concentran en la cama en la que se originó el humo y en algunos enseres plásticos de la habitación, así como en la suciedad generada en la zona afectada, tal y como informa el Hospital, que agradeció especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron con rapidez y coordinación para facilitar el traslado y la atención a los pacientes y acompañantes en todo momento.

La actividad asistencial del hospital tampoco se ha visto afectada por este incidente y todos los servicios han continuado "prestándose con total normalidad", tal y como han indicado en un comunicado. Ese comunicado también avanzó que llevaron una limpieza exhaustiva de la planta para garantizar que dicha planta estuviese en las condiciones "óptimas de seguridad".