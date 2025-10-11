Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un joven apuñala a otro por celos al ir acompañado de su expareja y se da a la fuga en Gran Canaria

El agresor ha sido identificado y se le busca como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa. La víctima sufre heridas graves y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor Negrín.

Agente de la Polic&iacute;a Canaria junto a un coche patrulla.

Agente de la Policía Canaria junto a un coche patrulla.Gobierno de Canarias

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

En la noche de este viernes, a las 22:40 horas, un joven de 26 años ha resultado herido de gravedad al ser apuñalado por otro joven en la plaza de Manuel Becerra del barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria. Según han informado a EFE Fuentes policiales, la agresión estuvo motivada "por celos", ya que la víctima iba acompañado de la expareja del agresor.

El autor de los hechos, que se dio a la fuga en su coche, ha sido identificado y se le busca como presunto autor de homicidio en grado de tentativa, informan fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Canarias.

La víctima se recupera en el hospital

El joven presentaba varias heridas por arma blanca y fue trasladado de urgencia en una ambulancia del Servicio Canario de Salud al Hospital Doctor Negrín.

Según informan medios locales, en la gasolinera de las inmediaciones de la plaza se congregaron decenas de vecinos de la zona para comentar lo ocurrido. El rastro de sangre de la víctima se podía observar en la acera mientras los agentes trataban de esclarecer los hechos. Para ello, han procedido a tomar declaración a los testigos que presenciaron la agresión, y están recopilando imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

