Un incendio en un edificio de la Gran Vía de Madrid obliga a cortar al tráfico

Un incendio en la azotea de un edificio de la Gran Vía, en Madrid, obligó esta mañana a cortar la vía en ambos sentidos.

Aunque no hubo heridos y se ha extinguido en escasos minutos, generó una gran alarma.

El fuego se ha originado al arder material plástico en la azotea del edificio Matesanz, uno de los más emblemáticos de la Gran Vía.

Al lugar se han dirigido cuatro dotaciones de Bomberos, que han controlado y extinguido el fuego de forma muy rápida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com