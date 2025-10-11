Noticias de hoy, sábado 11 de octubre de 2025

La DANA Alice, los nuevos aranceles anunciados por Trump o el viaje de Pedro Sánchez a Egipto, entre las noticias que marcan la jornada hoy, sábado 11 de octubre de 2025.

La DANA Alice en España: aviso naranja en Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares

La DANA Alice ha causado graves inundaciones en el sureste de España, especialmente en la Región de Murcia y el sur de Alicante. Las lluvias torrenciales provocaron calles anegadas, vehículos arrastrados y viviendas inundadas, generando escenas dramáticas durante la noche. Los municipios más afectados han sido Cartagena, Torre Pacheco, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, donde el presidente regional, Fernando López Miras, ha pedido máxima precaución.

Los servicios de emergencia llevaron a cabo múltiples rescates, como en San Javier, donde salvaron a tres personas atrapadas en un coche, o en Torre Pacheco, donde camiones quedaron inmovilizados. En zonas como Pilar de la Horadada y El Mojón, el agua avanzaba con gran fuerza, inutilizando incluso sistemas de contención y obligando al cierre de infraestructuras como el túnel de la AP-7.

San Javier fue uno de los lugares más golpeados, registrando hasta 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Aunque los daños materiales han sido importantes, no se han reportado víctimas.

Con el paso de las horas, la situación ha empezado a mejorar. Algunos evacuados han regresado a sus hogares y no fue necesario el despliegue de la UME. Cinco carreteras siguen cerradas mientras se realizan tareas de limpieza y reparación.

La DANA se está desplazando hacia el norte, y la AEMET mantiene avisos naranjas por fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, Tarragona y Baleares. En Cataluña ya se han activado los planes de emergencia y se pide extremar la precaución.

Trump anuncia un arancel del 100% a China y nuevos controles a las exportaciones de software

Donald Trump ha endurecido sus políticas comerciales hacia China al anunciar un arancel del 100% sobre productos chinos y limitar la exportación de software fabricado en ese país a partir del 1 de noviembre.

Esta decisión surge en respuesta a los planes de China para aplicar controles extensivos a sus exportaciones a partir de 2025, una estrategia que afectaría a nivel mundial.

Trump calificó estas medidas chinas como un acto agresivo que complicará el comercio internacional y afirmó que, aunque tenía previsto un encuentro con Xi Jinping en la próxima cumbre de APEC, ahora cree que no es necesario reunirse. Además, advirtió que Estados Unidos está considerando un aumento significativo de los aranceles a las importaciones chinas.

Pedro Sánchez asistirá en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este lunes en Egipto en la ceremonia de firma del acuerdo que busca poner fin al conflicto en Gaza. En este evento también estarán presentes Estados Unidos, los principales países árabes y algunos europeos.

Sánchez ha sido invitado por el Gobierno egipcio, que actúa como anfitrión del encuentro. Le acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares. La ceremonia se llevará a cabo en la ciudad de Sharm el-Sheij.

El jueves pasado, Sánchez celebró el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás para el plan de paz en Gaza, expresando su esperanza de que marque el inicio de una paz justa y duradera. Añadió que ahora es momento de dialogar, apoyar a la población civil y mirar hacia el futuro con esperanza, justicia y memoria para evitar que se repitan las atrocidades sufridas.

Por su parte, Trump también viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y luego a Egipto para participar en la posible firma del acuerdo que pondrá fin a la guerra en Gaza. "Iré a Israel, hablaré en la Knesset y después iré a Egipto", afirmó.

El mandatario estadounidense había anunciado su intención de visitar Oriente Medio hace varios días, aunque sin revelar aún sus destinos concretos. Tampoco ha detallado la agenda completa de su viaje, pero ha mencionado la posibilidad de que otros líderes internacionales también estén presentes.

