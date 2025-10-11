Hasta 60 años de prisión para seis hombres por la violación grupal de una joven con discapacidad en Rubí (Barcelona)

La Audiencia de Barcelona juzgará a partir del próximo jueves a seis hombres acusados de violar en grupo a una joven en una nave industrial abandonada de Rubí (Barcelona) en diciembre de 2022. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 52 y 60 años de cárcel, además de cinco años de libertad vigilada una vez cumplan la condena.

Según el escrito de la acusación, cuatro de los hombres participaron directamente en la agresión sexual, cometiendo delitos de agresión sexual con penetración, mientras que los otros dos permanecieron en la nave observando sin impedir los hechos, por lo que se les acusa como cooperadores necesarios.

Una agresión "prescindiendo de la voluntad y consentimiento de la víctima"

La Fiscalía detalla que los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de la joven, que presentaba un trastorno de afectividad y una discapacidad psíquica del 35%, y del "clima de sometimiento" que crearon en el lugar, alejado del núcleo urbano, lo que anuló su capacidad de reacción.

Durante la agresión, la víctima, que entonces tenía 25 años, lloraba y pedía que la dejaran en paz, según el relato del Ministerio Público recogido por EFE. Pese a su negativa, fue violada por cuatro de los procesados, mientras los otros dos presenciaban los hechos.

El fiscal sostiene que la joven nunca prestó consentimiento y que la situación de miedo y angustia la dejó completamente indefensa. Tras los hechos, uno de los acusados la llevó de regreso a su casa.

Indemnización y posible expulsión de dos acusados

El Ministerio Público pide que los seis procesados indemnicen con 80.000 euros a la víctima, que sufre estrés postraumático con ideas de muerte y autólisis. Además, la expulsión de España de dos de los acusados, de origen marroquí y en situación irregular, si obtienen el tercer grado o la libertad condicional antes de cumplir su pena íntegra.

La víctima conocía a dos de los agresores desde 2021 y había mantenido con ellos relaciones esporádicas, uno con "mayor vinculación afectiva", pero esa noche, el 26 de diciembre de 2022, uno de los acusados se citó con la joven, la recogió en su casa en coche y la llevó hasta la nave donde se encontraban, "para sorpresa" de la víctima, el resto de los acusados- Ella les dejó claro que no quería mantener relaciones sexuales, tal y como recoge la acusación, algo que ignoraron mientras los otros animaban a continuar con la agresión "porque era noche de celebración y tenía que cumplir".

