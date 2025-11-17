Noticias de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

La comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso, la declaración de Leire Díez ante el juez, la reunión de la Conferencia Episcopal con el Papa en El Vaticano, entre las noticias que marcan la jornada de hoy lunes 17 de noviembre.

Derrumbe mina en el Congo

Colapsa una mina de cobalto en la República Democrática del Congo ante la mirada atónita de los que estaban allí que veían cómo la tierra engullía a los mineros. Al menos, han muerto 40 personas. En este país, se extrae el 70 % del cobalto que se utiliza en el mundo.

Comparecencia de Mazón

Carlos Mazón ya está en Madrid. Hoy comparece en el Congreso, en la comisión de investigación de la Dana. Una declaración muy distinta a la que hizo en las Cortes valencianas. Esta vez no será la lectura de un discurso, tendrá que enfrentarse cara a cara con cada grupo parlamentario.

Leire Díez

Se filtran audios en los que Leire Díez admite ser "la persona puesta por el PSOE" y so los que la llevan hoy a comparecer ante el juez. La presunta fontanera del PSOE tendrá que responder por sus supuestas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

EEUU - Venezuela

Trump dice que Maduro quiere hablar con Estados Unidos. Lo confirma después de su gran órdago: ha desplegado muy cerca de Venezuela el mayor portaaviones del mundo y, además hace solo unas horas, ha atacado otra narcolancha. Maduro mantiene el pulso y responde cantando un himno a la paz.

Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en las elecciones de Chile. La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la presidencia del país el próximo 14 de diciembre. Sus resultados han sido más ajustados de lo que pronosticaban los sondeos...

Conferencia Episcopal

Hoy se reúne en El Vaticano la Conferencia Episcopal con el Papa. Sobre la mesa, la investigación abierta por la Santa Sede contra el obispo de Cádiz por un supuesto caso de pederastia.

