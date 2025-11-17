Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 17 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy

Antena 3 Noticias
Publicado:

La comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso, la declaración de Leire Díez ante el juez, la reunión de la Conferencia Episcopal con el Papa en El Vaticano, entre las noticias que marcan la jornada de hoy lunes 17 de noviembre.

Derrumbe mina en el Congo

Colapsa una mina de cobalto en la República Democrática del Congo ante la mirada atónita de los que estaban allí que veían cómo la tierra engullía a los mineros. Al menos, han muerto 40 personas. En este país, se extrae el 70 % del cobalto que se utiliza en el mundo.

Comparecencia de Mazón

Carlos Mazón ya está en Madrid. Hoy comparece en el Congreso, en la comisión de investigación de la Dana. Una declaración muy distinta a la que hizo en las Cortes valencianas. Esta vez no será la lectura de un discurso, tendrá que enfrentarse cara a cara con cada grupo parlamentario.

Leire Díez

Se filtran audios en los que Leire Díez admite ser "la persona puesta por el PSOE" y so los que la llevan hoy a comparecer ante el juez. La presunta fontanera del PSOE tendrá que responder por sus supuestas maniobras para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

EEUU - Venezuela

Trump dice que Maduro quiere hablar con Estados Unidos. Lo confirma después de su gran órdago: ha desplegado muy cerca de Venezuela el mayor portaaviones del mundo y, además hace solo unas horas, ha atacado otra narcolancha. Maduro mantiene el pulso y responde cantando un himno a la paz.

Elecciones en Chile

Habrá segunda vuelta en las elecciones de Chile. La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la presidencia del país el próximo 14 de diciembre. Sus resultados han sido más ajustados de lo que pronosticaban los sondeos...

Conferencia Episcopal

Hoy se reúne en El Vaticano la Conferencia Episcopal con el Papa. Sobre la mesa, la investigación abierta por la Santa Sede contra el obispo de Cádiz por un supuesto caso de pederastia.

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Sociedad

Accidente de tráfico en Collado Villalba

Accidente múltiple en Madrid entre un camión, un autobús y una furgoneta: Al menos 24 heridos

Manifestantes durante la comparecencia de Mazón en Madrid

Afectados por la DANA se concentran frente al Congreso pidiendo cárcel para Mazón

El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil

Hallan un cadáver descompuesto flotando entre las rocas en Palma de Mallorca

Noticias de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2025: Detención de Txeroki, jefe militar de la banda terrorista ETA
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de noviembre?

Detención en Málaga de 'Pipo'
NARCO MÁS BUSCADO

Detienen en Málaga a 'Pipo', uno de los narcos más buscado de Ecuador

El arresto ha tenido lugar en el aeropuerto de la Costa del Sol, y el líder de los Lobos se escondía bajo una identidad falsa.

Canarias
Gran Canaria

Miles de personas se manifiestan contra el cierre por contaminación de 17 playas en Gran Canaria

Hace alrededor de un mes, unas 500 toneladas de lubinas murieron en el interior de sus jaulas, generando una enorme contaminación marina que se ha extendido por la costa este y sur de la isla.

Miles de cometas llegadas de toda Europa surcan el cielo de Fuerteventura

Investigan como crimen machista la muerte de la pareja en Alpedrete: la mujer presentaba 50 heridas de arma blanca

Imagen del puerto deportivo de Benalmádena

Encuentran el cadáver de un hombre flotando en el puerto de Benalmádena, en Málaga

