La Iglesia aceptaría una píldora contraceptiva pero no abortiva tras una violación

Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal, a preguntas de los periodistas sobre la aceptación de los obispos alemanes al uso de la píldora del día después en caso de violaciones, ha señalado que en casos de violación es legítimo tratar de evitar la fecundación. "Como una violación no es un acto conyugal, sino de injusticia y violencia, en ese caso es legítima la defensa frente a esa agresión y es legítimo impedir la fecundación, pero no abortar, porque nunca es legítimo quitar la vida a un ser humano".

Sin embargo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha censurado el uso de la píldora del día después "por su efecto abortivo", aunque ha añadido que si hubiese un fármaco, "que no nos consta", que no provocara este efecto pero evitase la concepción en casos de violación sería "legítimo".

Martínez Camino se ha mostrado convencido de que los obispos alemanes no han hecho ninguna excepción a los principios básicos de la ética católica que determinan que no se puede eliminar la vida de un ser humano inocente. "No se puede quitar la vida a un ser humano inocente bajo ningún concepto y no hay excepciones para esto", ha subrayado, para después añadir que si hubiese un fármaco que no fuese abortivo el concepto moral "sería distinto". "Si en Alemania lo hay, nosotros no lo conocemos", ha asegurado.