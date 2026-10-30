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Soraya Saénz de Santamaría, muy emocionada en la despedida a Fátima Báñez

La exvicepresidenta del Gobierno se ha emocionado en el velatorio en Huelva por Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario en Urda, Toledo.

Soraya Sáenz de Santamaría, en el velatorio de Fátima Báñez

Amigos, familiares y compañeros del PP despiden a la exministra Fátima Báñez en Huelva | Marta Álvarez

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Amigos, familiares y compañeros del PP han acudido este viernes al tanatorio de Huelva para despedirse de la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría han estado presentes en el adiós a la exministra y han tenido unas emotivas palabras hacia ella.

Sáenz de Santamaría, muy afectada por la pérdida de Báñez, ha querido recordar y poner en valor este viernes su figura y la ha definido como una "negociadora irresistible" que "se desvivía por ayudar a la gente".

"A mí me gustaría que se le recordara así, por el amor que tenía por Huelva, Andalucía, por España... y por todo el mundo al que podía ayudar", ha indicado la exvicepresidenta del Gobierno visiblemente emocionada.

Por su parte, Mariano Rajoy ha ensalzado el perfil humano de quien fuera una de sus colaboradoras más estrechas en el Consejo de Ministros.

"Era una persona de una enorme competencia, era una persona inteligente, era una persona leal, muy trabajadora y sobre todo era una buena persona. Jamás le hizo daño a nadie, siempre estaba dispuesta a ayudar y realmente creo que esto es una pérdida enorme para toda España", ha apuntado el expresidente del Gobierno.

Amigos, familiares y compañeros del PP despiden a la exministra Fátima Báñez

También se han acercado hasta el tanatorio onubense la exministra Ana Pastor, el expresidente del PP-A Javier Arenas, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; y la eurodiputada y exconsejera de la Junta Carmen Crespo.

Asimismo, buena parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se ha desplazado hasta Huelva para dar el último adiós a la exministra. Hasta el velatorio se han dirigido los vicepresidentes Antonio Sanz y Carolina España, además de los consejeros Loles López, Patricia del Pozo, Rocío Díaz, Rocío Blanco, Jorge Paradela y José Antonio Nieto.

Fátima Báñez es una de las 69 muertes confirmadas en el accidente ferroviario en Urda (Toledo) del pasado miércoles, donde una AVE embistió por detrás a un tren Iryo, un trágico accidente que aún está siendo investigado y que se produjo en la misma línea en la que el pasado mes de enero se registró el accidente de Adamuz.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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