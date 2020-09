Horario y dónde ver la Gala de los Emmys 2020 en directo desde España

767 series y programas de televisión han presentado su candidatura a los Premios Emmys 2020 para poder entrar en las más de cien categorías que cuentan con galardón. Un año en el que ’Watchmen’ parte como la producción favorita con 26 nominaciones y en el que no habrá alfombra roja ante el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Jimmy Kimmel será el maestro de ceremonias de esta edición de la Gala de los Emmys 2020. El presentador del talk show de la ABC, que también cuenta con una nominación, ha anunciado que la gala virtual de estos Premios Emmys hará partícipe a los espectadores y supondrán un gran despliegue técnico acorde con los premios más importantes de la industria de la televisión estadounidense

Será una gala informal y divertida en la que habrá conexiones en directo con los actores nominados en su propia casa o en el lugar en el que ellos decidan para vivir esta gala tan atípica. Esta nueva normalidad puede derivar en discursos más emotivos si la familia está con ellos en el momento de dedicar el galardón

Tanto productores como realizadores han afirmado que la intención es llevar una cámara al lugar en el que se encuentre cada nominado y tratar de evitar, en la medida de lo posible, plataformas como Zoom o Skype para que la calidad de las imágenes sea acorde con la propia gala.

Fecha y hora de la Gala de los Emmys 2020

El lunes, 21 de septiembre a las 2 de la madrugada (horario peninsular español) comenzará la Gala de los Emmys en directo. ABC será la cadena estadounidense encargada de la realización y emisión del evento online en directo y Done+Dusted la productora de la ceremonia.

Nominados a los Premios Emmys 2020

El 28 de julio la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión dio a conocer las series y actores nominados a los Premios Emmys 2020. Entre las nominaciones no hubo grandes sorpresas: ‘Watchmen’ cuenta con 26 nominaciones (entre ellas Regina King y Jeremy Irons como actores principales y mejor miniserie), ‘La maravillosa Sra. Maisel’ con 20 y ‘Ozark’ y ‘Succession’ con 18 nominaciones cada una.

En cuanto a las plataformas, Netflix es la gran triunfadora con 160 nominaciones frente a las 107 de HBO. Además, The Mandalorian ha conseguido que Disney+ se estrene en la Gala de los Emmys con 15 nominaciones, mientras que Apple TV+ ha logrado 18 nominaciones.

A falta de saber quiénes serán los triunfadores de la noche, Reese Witherspoon, Emma Thompson y ‘La conjura contra América' son los grandes olvidados. La actriz de Nueva Orleans podría tener alguna nominación por cualquiera de las tres series que protagoniza ('Little Fires Everywhere', 'The Morning Show' y 'Big Little Lies') y Emma Thompson merecía como mínimo una nominación a mejor actriz secundaria por la miniserie ‘Years and years’ (que tampoco logró estar entre las finalistas).

Los Premios Emmys 2020 pasarán a la historia por ser la primera edición virtual retransmitida en streaming por la ABC que no contará con alfombra roja. Aún así, la emoción, las buenas series, los números musicales y el humor de Jimmy Kimmel están garantizados.