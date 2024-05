El hombre que murió en el incendio de su vivienda en Badalona estaba siendo investigado por un crimen: "¡Hoy mueren todos"

Óscar, vecino de un bloque de pisos de Badalona, ha muerto en el incendio de su vivienda. El fallecido, tenia atemorizado a sus vecinos desde hace muchos años, según una mujer, que no quiere mostrar la cara. Ella lleva más de veinte años viviendo con amenazas e insultos constantes.

El hombre incluso tiraba objetos por el balcón. Uno de los vecinos relata cómo en una ocasión le tiró un cuchillo por la ventana: "Yo estaba fuera diciéndole que bajase la música", cuenta. Pero no es la única vez que ha intentó agredir a este vecino, que tampoco quiere dar la cara. Tuvo que vivir otras dos ocasiones de terror, en ambas, Óscar portaba un arma blanca.

Los vecinos creen que el incendio lo tenía planeado, en uno de los vídeos del momento se puede escuchar a un hombre gritar: "¡Es el vecino de arriba!. Testigos del momento aseguran que horas previas al fuego escucharon a Óscar afirmar: "¡Hoy mueren todos, hoy me cargo a todos!", "¡Hoy vamos a morir todos, voy a quemar el bloque". Muchos de los vecinos todavía tienen miedo: "no queremos salir ni nada", "no teníamos vida con el", aseguran.

19 detenciones por varios delitos

Hace dos meses alguien pinto en la fachada del edificio la palabra "asesino". El fallecido era el principal sospechoso de la desaparición y la muerte de Joan Pere, un vecino de Vic de 44 años. Su cabeza apareció junto a un descampado, los vecinos dicen que no lo ocultaba y que en varias ocasiones les ha amenazado: "Ya me cargué una cabeza, me puedo cargar otra". Óscar sumaba un total de 19 detenciones por otros delitos.

