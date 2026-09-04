Un hombre mata a tiros al novio de su expareja en Vizkaya

Un hombre ha fallecido en Barakaldo, Vizkaya, después de recibir varios disparos de escopeta en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre. El suceso tuvo lugar este jueves alrededor de las 20:30 horas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza detuvo poco después en Amurrio, Álava, a un hombre de 48 años como presunto responsable del ataque. El sospechoso habría intentado escapar del lugar en un vehículo tras efectuar los disparos.

La víctima, de 48 años, sufrió varias heridas en el abdomen y fue atendida inicialmente por los servicios sanitarios, que posteriormente la trasladaron a un centro hospitalario. Finalmente, no pudo sobrevivir a las heridas.

Los agentes localizaron al presunto agresor mientras circulaba por Amurrio y procedieron a su detención. Durante el registro del vehículo encontraron la escopeta que, presuntamente, habría sido utilizada en el ataque.

Un conflicto sentimental

El detenido está acusado de un delito de intento de homicidio. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar el posible motivo. Según las primeras informaciones, el origen del ataque podría estar relacionado con un conflicto de carácter sentimental. De acuerdo con lo publicado por El Correo, el fallecido sería la actual pareja de la expareja del presunto agresor.

Asesinan a tiros a un taxista en Gipuzkoa

Esta misma semana ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Guipúzcoa, concretamente en Azpeitia, donde un taxista era asesinado por disparos de un arma e fuego. El suceso tuvo lugar el pasado martes, cerca de las 20:15 horas, en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe.

Según confesaron testigos presenciales, "un vehículo habría embestido al taxi de color negro que conducía la victima", y después el "conductor que provocó el accidente disparó varias veces sobre el taxista". Minutos después llegaron los equipos de emergencia hasta el lugar del incidente para intentar reanimar a la víctima, pero no pudo ser. Además, se desplazaron hasta allí varias patrullas de la Ertzaintza de la Policía Local de Azpeitia.