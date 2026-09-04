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Nueva noche de tensión con peleas en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar de Ceuta

Durante esta noche, varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse.

Peleas en Loma Colmenar

Peleas en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Una noche más, la tensión en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar es latente. Varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse. Llevan varios días durmiendo a las puertas del centro de acogida esperando poder entrar. Es una situación extrema pues los migrantes están al límite, al igual que los vecinos. Un grupo de ceutíes ha impedido que se montaran más carpas frente a una guardería y han pasado la noche allí. Mientras, en ese centro de acogida de Loma Colmenar y en el de la hípica la situación cada vez es más insostenible.

Los migrantes que están en el interior de la explanada se diferencian del resto por unas pulseras que llevan, de esta manera los agentes policiales que están controlando la zona puedan identificarlos y diferenciarlos del resto.

La zona de Loma Colmenar se ha convertido en un nuevo campamento similar a la playa del Trampolín ocupado en su mayoría por marroquíes entre 18 y 35 años, que en algunos casos llevarían más de diez días esperando para entrar.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso

Más de un mes después de la llegada irregular de miles de migrantes de Marruecos a Ceuta, el presidente del Gobierno ha comparecido en el Congreso de los Diputados con la intención de informar sobre la gestión del Ejecutivo, todo ello marcado por el reciente informe policial aportado a la jueza María Tardón.

Este informe describe la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio como un acto "planificado" y sitúa entre los organizadores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad marroquíes.

Pedro Sánchez se mostró tajante durante su intervención asegurando que "Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos y va a seguir así hasta el final de los tiempos". El presidente defendió la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, señalando que priorizaron "salvaguardar la vida humana" frente a los ahogamientos antes que la seguridad de la frontera, respondiendo "con humanidad".

Sánchez negó que el Gobierno tuviera advertencias previas más allá de avisos rutinarios y calificó de "absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede". Ha atribuido lo sucedido a una mezcla de factores, incluyendo mafias y bulos en redes sociales tras una sentencia del Tribunal Supremo, y recalcó que no hay "pruebas suficientes" para atribuir a Marruecos la planificación de los hechos.

Para el futuro, anunció un presupuesto de casi 180 millones de euros para reforzar la frontera con nuevos espigones y vigilancia, además de pedir la presencia permanente de Frontex.

Ante la polémica suscitada con este informe durante esta semana y sobre si el CNI avisó o no que ya rondaba, Sánchez ha anunciado en su comparecencia que el Gobierno va a publicar un dossier con todos los informes previos a la entrada masiva en Ceuta con el fin de garantizar "absoluta transparencia".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Varias personas migrantes en las calles del barrio de Loma Colmenar, a 27 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Vecinos de la barriada de Loma Colmenar denuncian que la convivencia es insostenible, marcada por peleas, menores en situación de vulnerabilidad y personas durmiendo en la calle. 27 AGOSTO 2026 CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 27/08/2026

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