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Feijóo, a Pedro Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

El líder de la oposición asegura que "la operación salió de Marruecos y el Gobierno lo sabía" y pregunta a Sánchez "qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera".

Feijóo, a Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

Feijóo, a Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Pedro Sánchez ha ofrecido este jueves explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre la gestión de la crisis en Ceuta por parte del Gobierno. Unas explicaciones que no han convencido a la oposición.

Tras agotar el presidente su primer turno, tomaba la palabra el líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóo cargaba duramente contra la gestión de Sánchez en esta crisis criticando en primer lugar que hubiera continuado sus vacaciones a pesar de la difícil situación que se vivía tras la entrada masiva de migrantes hace ya más de un mes. "Si quiere seguir de vacaciones, convoque elecciones", decía Feijóo a Sánchez.

"Está sobre la mesa un posible acto de guerra híbrida y ante ello un presidente libre debe dar explicaciones y tomar decisiones, usted no ha hecho ninguna de las dos cosas", ha reprochado el líder del PP.

"La operación salió de Marruecos y Sánchez lo tapó"

Feijóo ha criticado también la inactividad del Gobierno ante la crisis, asegurando que el Gobierno sabía lo que ocurría y "se quedó de brazos cruzados".

"La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos. Hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello. Esa es la conclusión", ha dicho Feijóo.

"Por qué tiene miedo a Marruecos?

Feijóo ha ido más allá, lanzando varias preguntas al presidente del Gobierno: "¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera?, ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional".

"La va a pagar, ante la Justicia y ante las urnas"

"Señor Sánchez, míreme, la va a pagar, ante la Justicia y ante las urnas", ha dicho Feijóo durante su turno de palabra en el Congreso de los Diputados.

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El presidente ha afirmado este jueves que "nadie ha aportado pruebas sólidas" que confirmen que Marruecos "planificó o ejecutó" la entrada masiva de migrantes en Ceuta, asegurando que el Ejecutivo actuará "con total contundencia" si esta información se confirma.

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