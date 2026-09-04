Noticias de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026

La tensión en Ceuta, el hallazgo de los restos óseos de Tarragona, o el brutal accidente en Polonia, entre las noticias que marcan la jornada hoy 4 de septiembre de 2026.

Tensión en Ceuta

Una noche más, la tensión en el asentamiento de acogida de Loma Colmenar es latente. Varios migrantes han discutido entre ellos, incluso llegando a empujarse. Llevan varios días durmiendo a las puertas del centro de acogida esperando poder entrar. Es una situación extrema pues los migrantes están al límite, al igual que los vecinos. Un grupo de ceutíes ha impedido que se montaran más carpas frente a una guardería y han pasado la noche allí. Mientras, en ese centro de acogida de Loma Colmenar y en el de la hípica la situación cada vez es más insostenible.

Hallazgo en Tarragona

La Policía Científica, junto a los Mossos d’Esquadra, han localizado el cuerpo sin vida de un bebé que podría ser compatible con el menor desaparecido en Santa Bárbara. El hallazgo se ha producido durante una segunda inspección de la vivienda en la que residía la familia, después de que los agentes no consiguieran localizar al pequeño en una primera intervención.

Accidente en Polonia

Brutal choque entre un tren y un camión en Polonia. En concreto, según precisa 'tvazteca', ha ocurrido en la ciudad de Gdańsk, al norte del país. Parte del camión queda reducido a escombros y el tren, con pasajeros en su interior, se ve obligado a detener el rumbo. A pesar de la virulencia del impacto, solo hay cuatro heridos leves: el conductor del camión, el maquinista y dos pasajeros.

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