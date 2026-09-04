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Encuentran el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Se han iniciado las tareas de identificación de la víctima.

Contenedores de basura

Contenedores de basura Agencias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este viernes, se ha localizado el cadáver de un hombre en el interior de un contenedor de basura en Jerez de la Frontera (Cádiz). Fueron los operarios del servicio municipal de recogida de basuras quienes alertaron del hallazgo a eso de las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Agentes de Policía Científica y Judicial han acudido a la zona, que ha sido acordonada, para comenzar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

Un bebé muerto dentro de una bolsa de basura

Hace un par de días, también se localizó en el barrio de La Mina en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) un bebé. Según los Mossos, la mujer encargada de la limpieza de uno de los edificios en la calle Llevant se percató de que en el rellano del edificio había un rastro de sangre que provenía de una bolsa de basura negra y, al comprobar el contenido de su interior, encontró el cuerpo sin vida de un bebé.

Varias dotaciones de Mossos d´Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron hasta la zona. El Àrea d'Investigació Criminal (AIC) se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo que haya podido ocurrir.

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