Encuentran los restos óseos de la bebé cuyos padres fueron detenidos el miércoles en Santa Bárbara, Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han encontrado en la tarde de este jueves los restos óseos de la bebé de 18 meses que buscaban desde este miércoles en un domicilio de Santa Bàrbara, Tarragona, cuyos padres fueron detenidos por su presunto homicidio, según informan Europa Press y EFE.

La policía catalana está inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron hallados 28 perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.

Los padres fueron arrestados sobre las 08:35 horas tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta, Tarragona, que cuenta con una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé.

La magistrada de guardia de incidencias de Valencia de la plaza 10 de Instrucción ordenó este miércoles por la tarde que la pareja detenida en relación con la presunta desaparición de su bebé en la localidad Santa Bárbara fuera finalmente conducida, para su puesta a disposición en los próximos días, ante el juez encargado del caso, titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Amposta.

Este juzgado fue el que emitió la orden de búsqueda y detención contra ambos sospechosos, señala el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La pareja fue puesta ayer por la tarde a disposición judicial después de su detención por la mañana en la Estación del Norte de València, aunque la jueza acordó su traslado a Amposta, lugar en el que se investigan los hechos.

El abuelo paterno de la bebé denunció la causa

Según avanzó el diario 'Levante', la denuncia la realizó el abuelo paterno de la bebé, que aseguró ante la policía que su nuera le había comunicado la muerte de la niña y que la había enterrado en casa en una caja de cartón.

Tanto la Policía Nacional como los Mossos d'Esquadra trataban de confirmar si existía la bebé cuya desaparición se había denunciado, puesto que el abuelo nunca llegó a conocerla, mientras que sí llegó a conocer anteriormente a los otros cinco hijos de los detenidos.

La causa en el tribunal de instancia de Amposta ha sido declarada secreta.

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