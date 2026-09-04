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Muere una niña de 11 años y su hermano resulta herido tras caerles encima un pilar de una construcción

El niño, de nueve años, ha sufrido diversos traumatismos y ha sido trasladado al Hospital La Fe de Valencia.

Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA)

Una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Una niña de 11 años ha fallecido este jueves y su hermano de nueve años ha resultado herido con diversos traumatismos tras desprenderse un pilar de una construcción en la zona de La Casella, en Alzira (Valencia), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 19:53 horas, después de que el desprendimiento del pilar provocara heridas a los dos menores. Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad de Soporte Vital Básico para atender a los afectados. La menor de 11 años presentaba diversos traumatismos y había entrado en parada cardiorrespiratoria. El equipo médico le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar y ha conseguido recuperar sus constantes vitales antes de trasladarla al Hospital Universitario de La Ribera. Sin embargo, posteriormente se ha confirmado su fallecimiento.

El otro menor, un niño de nueve años, también ha sufrido diversos traumatismos y ha sido evacuado al Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, donde ha recibido atención médica.

Los bomberos no han encontrado atrapados

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia también se han movilizado tras recibir el aviso del accidente, ocurrido en el exterior de las instalaciones de un motor de riego situado en la zona de La Casella. Hasta el lugar han acudido bomberos y un sargento de Alzira, junto al Grupo de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero MV6-R del Consorcio, que contaba con una médica a bordo. A su llegada, los efectivos han comprobado que no había personas atrapadas, por lo que no ha sido necesario realizar labores de rescate. Los bomberos desplazados han prestado apoyo a los equipos sanitarios que intervenían en la zona.

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