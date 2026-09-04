El Gobierno busca sacar adelante su reforma de la financiación autonómica pese al rechazo del PP y de Castilla-La Mancha y Asturias

El Gobierno expondrá este viernes ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, un plan que cuenta con el rechazo de todas las comunidades gobernadas por el PP y de las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias.

Ante este escenario, Hacienda necesitará el respaldo de Cataluña o Canarias para sacar adelante la propuesta y poder elevarla posteriormente al Consejo de Ministros. El Ministerio que dirige Arcadi España ha convocado este viernes a las comunidades de régimen común para someter a votación su plan de financiación, después de haber remitido hace unas semanas a los gobiernos autonómicos el borrador de la reforma.

Las comunidades del PP, Castilla-La Mancha y Asturias ya han avanzado su voto en contra, principalmente porque consideran que el nuevo modelo ha sido negociado previamente de forma bilateral entre el Gobierno central y ERC. Este es el principal argumento que esgrimen la mayoría de las regiones para rechazar la propuesta.

Plantón de Madrid

En la tarde previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comunidad de Madrid anunció que no acudirá a la reunión de este viernes. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justifica su ausencia por considerar que la propuesta de reforma de la financiación autonómica está pactada "de manera bilateral".

Madrid también ha trasladado su posición a la dirección nacional del PP y al resto de consejeros autonómicos del partido. "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana en el CPFF es que no haya quorum en la reunión", señalan desde el Gobierno regional.

Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el PP ya han confirmado que acudirán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, una reunión que los populares venían reclamando desde hace meses. La cita para abordar la financiación autonómica estaba inicialmente prevista para julio, pero fue aplazada hasta septiembre a petición del PP debido a la situación provocada por los incendios forestales.

Ante la decisión de Madrid, el Ministerio de Hacienda ha lamentado que la comunidad no participe finalmente en la reunión y ha calificado de "irresponsable" su llamamiento al resto de autonomías para boicotear el Consejo.

Castilla-La Mancha y Asturias, en contra

En el bloque socialista, Castilla-La Mancha y Asturias también han anunciado su rechazo al nuevo modelo de financiación.

El Gobierno de Emiliano García-Page reiteró hace unos días su oposición a la propuesta al considerar que está "consensuado con un solo partido político, con una sola comunidad autónoma y que perjudica algo" que para su Ejecutivo "es fundamental, porque no garantiza el principio de igualdad".

Asturias, por su parte, votará en contra al considerar que el modelo es "injusto" y que no cumple con los compromisos asumidos por el Principado en los acuerdos aprobados por la Junta General en 2020 y en la Declaración de Santiago de 2021.

El Ejecutivo asturiano también critica que la propuesta no concede al envejecimiento de la población ni a la orografía el peso que, a su juicio, deberían tener en el cálculo de la población ajustada, pese a la influencia de ambos factores en el coste de la prestación de los servicios públicos.

Feijóo adelanta el 'no' al Gobierno

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha adelantado su rechazo al modelo planteado por el Gobierno. En una entrevista con Europa Press, Feijóo ha asegurado que la propuesta solo busca garantizar la "supervivencia" de Pedro Sánchez y la ha definido como el "antimodelo".

A su juicio, un Ejecutivo que se encuentra "en fase terminal" no está "habilitado" para aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica. "Primero, no es un modelo, es un sistema de supervivencia; segundo, el Gobierno va a repartir un dinero que no tiene, no tiene los Presupuestos del Estado; y tercero, es un modelo diseñado por un partido independentista de Cataluña", ha sostenido Feijóo.

Cataluña y Canarias, a favor

En el lado contrario se encuentran Cataluña y Canarias, que previsiblemente votarán a favor de la propuesta y permitirán al Gobierno continuar con la tramitación del modelo de financiación impulsado inicialmente por María Jesús Montero. El Ejecutivo catalán de Salvador Illa ha defendido en varias ocasiones el nuevo sistema tras el acuerdo alcanzado con ERC. La Generalitat sostiene que la reforma no va contra ninguna comunidad autónoma y que puede beneficiar al conjunto de los territorios.

Canarias también prevé respaldar la propuesta, aunque condiciona su voto favorable al cumplimiento de dos requisitos relacionados con el reconocimiento de sus singularidades y con la recepción de las partidas económicas previstas.

Pasará por el Consejo de Ministros

La reunión de este viernes servirá para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda. Se trata de un paso previo a su eventual aprobación por el Consejo de Ministros y a su posterior remisión al Congreso de los Diputados. La intención del departamento que dirige Arcadi España es que el texto obtenga este viernes el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera para elevarlo posteriormente al Consejo de Ministros y, después, trasladarlo al Congreso.

El Gobierno cuenta con el 50% de los votos en este órgano multilateral, por lo que necesita el respaldo de al menos una comunidad autónoma para aprobar la propuesta. Un apoyo que, previsiblemente, llegará de Cataluña o Canarias.